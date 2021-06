La Côte-d'Or cherche de nouvelles familles d'accueil pour les enfants placés

On compte 383 familles d'accueils pour près de 700 enfants placés en Côte-d'Or. Il n'y a pas d'explosion de la demande, mais beaucoup d'assistants familiaux sont proches de l'âge de la retraite, et il n'est pas facile de trouver de nouveaux candidats.

Qui veut devenir famille d'accueil ? Le département de la Côte -d'Or cherche des volontaires pour accueillir des enfants en difficulté. Ceux qui sont placés par l'Aide Sociale à l'Enfance. On compte aujourd'hui 383 familles disponibles pour près de 700 enfants placés (698 pour être exact). La demande n'explose pas mais le conseil départemental doit trouver de nouvelles familles, car bon nombre d'assistants familiaux approchent de l'âge de la retraite.

C'est le cas de Thierry qui accueille actuellement avec sa conjointe 3 petites filles dans l'agglomération de Dijon. Ça fait 9 ans que Thierry endosse ce rôle de papa de secours. Devenir famille d'accueil ? Il ne le conseille pas à tout le monde : "Ecoutez, je vais vous le dire sincèrement: être assistant familial, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi car on va aller vers des problématiques de plus en plus lourdes. Les problématiques psychologiques voire psychiatriques, de violences , il faut faire avec cela maintenant."

Attention, on ne devient pas famille d'accueil du jour au lendemain, il y a des formations pour cela. Est ce que la société s'est durcie ? Est ce que les enfants sont de plus en plus difficiles ? Oui répond Emmanuelle Coint , la vice présidente du département en charge de l'Aide Sociale à l'Enfance, mais les familles ne sont pas laissées toutes seules: "Nous avons mis en place des référents pour nos assistants familiaux, des psychologues pour soutenir les assistants et leur familles, une infirmière, et puis des temps-relais, des vacances, car effectivement certains enfants ont des profils qui demandent beaucoup d'énergie" précise l'élu qui brigue un nouveau mandat.

"On est payés 4 heures de Smic par jour", Isabelle assistante familiale

Une famille touche 1500 euros par mois pour chaque enfant placé. Cette somme doit couvrir tous les besoins de l'enfant. Christophe Avéna est conseiller départemental PS. Il siège dans la commission qui gère ces dossiers, et il pour attirer de nouvelles familles, il assure que le Département doit mieux les payer: "Il est nécessaire d'augmenter nos prestations de 10, 15, voire 30 % afin que les familles soient intéressées à cet exercice" réclame ce conseiller, lui aussi candidat à sa succession.

"Oui, on réclame une augmentation" complète Isabelle, la compagne de Thierry. "Le versement des 1.500 euros couvre aussi tous les besoins de l'enfant : nourriture, vêtements, transports. Si on déduit tout cela, on est payés 4 heures de Smic par jour. Nous on réclame un Smic complet" assure celle qui a été un temps déléguée syndicale au niveau national pour les assistants familiaux.

"On s'accroche car il y a des rencontres formidables.."

Isabelle est proche de la retraite, cela fait 20 ans qu'elle accueille chez elle "parfois pour plusieurs années, parfois en urgence pour une semaine ou quelques jours" Au delà des difficultés, pourquoi s'accrocher ? "Je me pose la question chaque jour" lâche -t-elle en riant. "Parce qu'il y a des rencontres formidables quand même. J'aime donner , j'aime recevoir , je garde des contactes avec les anciens, samedi prochain, sur mon temps de repos, je vais aller déjeuner avec une jeune fille que j'ai hébergée. Je représente une figure maternelle."

"On doit changer de regard sur les enfants placés", Tony 17 ans

Qu'en disent les enfants placés ? Tony Quillardet a 17 ans, il est en famille d'accueil à Semur-en-Auxois. On vous a deja parlé de lui sur France Bleu Bourgogne car il anime une page Facebook pour que l'on change de regard sur ces enfants et ces familles de substitution. Lui, il estime que ce système l'a sauvé. "J'ai été placé à 7 ans, j'ai appris à grandir, à devenir autonome. On dit changer le regard sur les enfants confiés, ne pas les mettre tous dans le même paquet, croire qu'ils sont tous délinquants et croire qu'il ne vont pas réussir parce qu'ils ont été placés"

Tony veut d'ailleurs entamer un tour de France pour récolter le témoignage de familles et d'enfants qui ont connu le même parcours que lui "Parlons d'eux.." est déja en podcast sur internet.

Une fois le Bac en poche, cet adolescent a un autre rêve: il veut entamer des études de Droit afin de devenir juge pour enfants. "Je veux moi aussi mettre des gens à l'abri et rendre tout ce que l'on m'a donné" explique Tony.