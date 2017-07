La Côte-d'Or commémore les 75 ans de la Rafle du Vel d'Hiv'

Une cérémonie de commémoration des 75 ans de la Rafle du Vel d'Hiv' avait lieu ce dimanche matin place de la gare à Dijon. Officiels et associations ont honoré la mémoire des Juifs déportés en juillet 1942.

Ce dimanche matin, place de la gare à Dijon, avait lieu une cérémonie d'hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites perpétrés par l'état français et aux Justes de France et de Côte-d'Or. Officiels, militaires et associations cultuelles étaient réunis pour commémorer la rafle du Vèl d'Hiv, survenue il y a 75 ans.

13 000 juifs parqués pendant cinq jours puis déportés

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 hommes, femmes, enfants juifs ont été arrêtés par la police française, parqués dans le Vélodrome d'Hiver pendant 5 jours pour être ensuite déportés dans des camps de concentration, seuls 811 en sont revenus.

24 arrestations en Côte-d'Or à cette époque

En Côte d'Or à cette époque là - au moment de la rafle du Vel d'Hiv' - 24 personnes ont été arrêtées et 21 d'entre elles déportées, les membres des associations de culte leur ont rendu hommage. Sylvain Blandin le président de l'association Mémoire(s) Vive(s) a lu un discours devant l'assemblée, en terminant par les noms, prénoms et âges des 24 personnes arrêtées : "C'est important de mettre des noms pour se souvenir, mais aussi parce qu'il n'existe ni de descendants ni de plaques commémoratives pour ces gens-là, ou très peu", explique-t-il.