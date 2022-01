La Côte-d'Or continue de gagner des habitants grâce à Dijon et son agglomération

Qui gagne et qui perd des habitants ? C'est ce que révèle le dernier rapport de l'INSEE sur les populations légales. Au 1er janvier 2019, la Bourgogne-Franche-Comté continue de perdre des habitants mais deux départements continuent de progresser, le Doubs et la Côte-d'Or. Décryptage.

Quelles sont les villes qui gagnent ou perdent des habitants ? C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Insee sur les populations légales. Un rapport qui nous apprend d'abord qu'au 1er janvier 2019 la Bourgogne-Franche-Comté compte 2.805.580 habitants et que la tendance à la (légère) baisse s'accentue. Dans le détail, seuls deux départements continuent de progresser, le Doubs et la Côte-d'Or avec 534.124 habitants. Une hausse en partie dûe à Dijon qui gagne 5.000 habitants de plus entre 2013 et 2019.

Dijon et son agglomération continuent d'attirer des habitants

Avec 158.000 habitants au dernier recensement, la cité des Ducs reste la principale locomotive de cette hausse d'habitants explique Christophe Basso, le directeur adjoint de l'INSEE en Bourgogne-Franche-Comté. "Dijon reste la plus attractive car c'est une ville universitaire avec tous les services d'une capitale régionale et cela attire les plus jeunes." Pourtant et c'est un fait nouveau, souligne le responsable de l'Insee, tout le monde n'en profite pas autour, "par exemple on aurait pu penser que Quetigny, Longvic ou Fontaine-lès-Dijon allait bénéficier de l'attractivité de Dijon et pourtant ce n'est pas le cas."

Mais d'autres communes continuent de tirer leur épingle du jeu comme Talant ou Chevigny-Saint-Sauveur. La commune dirigée par Guillaume Ruet affiche 11.200 habitants, un seuil qui signifie aussi des aides financières même si ce n'est plus aussi avantageux qu'avant précise le maire. "Avoir des habitants en plus, ça veut dire des dotations de l'Etat, même si elles ont beaucoup diminué ces dernières années, mais ça veut dire aussi des contribuables en plus et ça on ne va pas se mentir, c'est une bonne chose pour les finances de la commune." Mais l'élu souhaite maintenant stabiliser la progression de sa population, "pour que les services aux habitants restent adaptés à la taille de la ville."

La construction de logements, la clé de l'attractivité

C'est aussi, à une autre échelle ce que veut réussir Perrigny-les-Dijon, située à moins de dix kilomètres de Dijon, tout près de Marsannay, la petite commune affiche une augmentation de 30% d'habitants ! Elle est passée de 1470 habitants à 2138 au 1er janvier 2019. Il faut dire l'ancienne ville de cheminots a fait le choix depuis quelques années de s'étendre avec la construction d'un nouveau lotissement. Huit-cents logements supplémentaires et tous les services qui vont avec. Du coup, la ville attire aussi l'activité, "on a beaucoup de demandes de commerces pour venir s'installer", confirme le maire, Patrick Baudement, "récemment un salon de coiffure mais aussi une supérette ou encore une pharmacie nous ont contacté." D'ailleurs la ville travaille actuellement sur un projet de microcrèche et de pharmacie dans le cadre de la deuxième tranche des travaux de son lotissement, tout en conservant l'esprit "village" de Perrigny pour rester à "taille humaine" . Le nouveau défi des villes qui sont en couronne de Dijon.