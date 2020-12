La Côte-d'Or recherche ses "prodiges de la République"

Pendant le confinement notamment, des jeunes apportaient les courses aux personnes plus âgées, des femmes cousaient des masques pour leurs voisins, des étudiants ouvraient une épicerie solidaire pour leurs camarades, ... toute l'année, des réservistes, des bénévoles, des citoyens s'engagent remarquablement au service d'une cause ou de personnes. Ce sont, toutes et tous, des Prodiges de la République.

Le site internet "Prodiges de la République" - /

En Côte-d'Or, comme dans chaque département, des Prodiges de moins de 30 ans (sauf exception) seront récompensés et désignés par un jury, la parité sera respectée. Chaque département désignera, par ailleurs, un ou une Prodige qui sera récompensé par un chèque de 500 euros, lors d'une cérémonie présidée par la ministre chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa au ministère de l'Intérieur. Cette somme sera à reverser à l'association locale de son choix afin de créer un cercle vertueux de la citoyenneté.