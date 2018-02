Les gendarmes de Côte-d'Or en présence de représentants de la justice, de la police, d'élus et de la préfète Christiane Barret ont rendus hommage à leurs morts. Une cérémonie organisée chaque année le 16 février en mémoire du 16 février 1791 lorsque la gendarmerie est devenue "nationale".

21000 Dijon, France

Comme tous les 16 février, ce vendredi, les gendarmes de toute la France, ont rendus hommage à leurs collègues morts en service. Huit d'entre eux ont perdu la vie en 2017 et quatre depuis début 2018. A Dijon, ce vendredi une cérémonie était organisée sur la place d'armes de la caserne Deflandre.

Environ 200 personnes ont pris part à cette cérémonie quartier Deflandre, parmi eux, de nombreux gendarmes © Radio France - Thomas Nougaillon

La préfète Christiane Barret a lu le message de Gérard Collomb, ministre de l'intérieur © Radio France - Thomas Nougaillon

Un hommage en présence du général Olivier Kim, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, de la préfète Christiane Barret, de représentants de la police et d'élus parmi lesquels les députés Rémi Delatte (LR) et Didier Martin (LREM).

La préfète de Bourgogne-Franche-Comté et de Côte-d'Or, Christiane Barret, au garde à vous aux côtés du Général Olivier Kim © Radio France - Thjomas Nougaillon

Ces douze gendarmes ont perdu la vie "alors qu'ils assuraient la sécurité sur la voie publique" a rappelé Christiane Barret, préfète de Région, alors qu'elle lisait un message du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. "Ils se rendaient sur une intervention, ils garantissaient la protection et la liberté des Français".

Sébastien Conard, 41 ans, est le dernier gendarme mort en service en Côte-d'Or

De son côté le général Olivier Kim a expliqué que douze morts est "un chiffre assez conforme aux années précédentes". Pour autant, comme la plupart de ces morts sont souvent dues à un refus d'obtempérer, il a tenu a faire passer ce message à la population. "Sur un barrage routier de la gendarmerie ou de la police, même si on n'a pas son permis ou son assurance on doit s'arrêter parce qu'on ne peut pas blesser grièvement voire tuer un gendarme au prétexte que son assurance n'est pas à jour". Le dernier gendarme Côte-d'Orien a avoir perdu la vie en service s'appelait Sébastien Conard. Membre de la Brigade Motorisée de Beaune il est mort en avril 2016 à l'âge de 41 ans. C'était au cours d'une course poursuite sur la route de Seurre à Beaune. Un automobiliste lui avait coupé la route.