La Côte-d'Or se mobilise contre la maladie d'Alzheimer

Ce jeudi 21 septembre 2017, c'est la 24e journée de lutte contre cette maladie. Une édition qui correspond au 30e anniversaire de l'antenne Côte-d'Orienne de France Alzheimer. Son président Michel Dasriaux est un médecin-gériatre en retraite. Il évoque ce terrible fléau sur France Bleu Bourgogne.

Alzheimer, une maladie neurodégénérative incurable qui touche 900.000 personnes en France, 35.000 en Bourgogne et 10.000 rien qu'en Côte-d'Or. Dans le département, une cinquantaine de bénévoles de l'Association France Alzheimer 21 aident les familles. Une lutte sans fin quand on sait qu'en France, 220.000 nouveaux cas d'Alzheimer sont détectés chaque année. Selon France Alzheimer, demain si rien ne change, il y aura dans notre pays 1.275.000 malades en 2020 et 2.150.000 en 2040.

Un Français de plus de 65 sur 4 touché d'ici à 2020!

D'ici trois ans l'association estime qu'un français sur 4 de plus de 65 ans sera touché par la maladie. Et ce alors que d'après les chercheurs un cas sur trois pourrait être évité grace à une prévention adaptée. C'est à dire de l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, en prenant soin de son système cardiaque et grâce à la stimulation intellectuelle et sociale. Aujourd'hui 2 malades sur 3 sont des femmes. En Côte-d'Or, un lieu important de diagnostic est le Centre Mémoire Ressources et Recherche au CHU de Dijon-Bourgogne.

Alzheimer une maladie qui fait peur aux Français

La maladie d'Alzheimer arrive en deuxième position des maladies qui font le plus peur aux Français, derrière le cancer et à égalité avec l'accident vasculaire cérébral selon un sondage publié mardi dans La Croix à l'occasion de cette Journée mondiale Alzheimer. Une affection qui véhicule pas mal d'idées reçues contre lesquelles il faut lutter. C'est ainsi que certains pensent que cette maladie est génétique. Michel Dasriaux, président de France Alzheimer 21 n'est pas d'accord: "actuellement on a 0,14% des cas pour laquelle elle vient des gènes mais pour le reste c'est surtout une maladie sporadique".

Rien à voir avec le vieillissement "normal"

Une maladie qui ne vient pas forcément non plus du vieillissement de la population selon lui: "je pense que c'est faux, ce que l'on peut dire en revanche c'est que scientifiquement c'est une maladie bien identifiée, bien décrite microscopiquement et qui n'a rien à voir avec le vieillissement normal (...) cette maladie apparaît surtout avec des troubles de la mémoire mais pas que ça... Elle s'accompagne aussi de troubles du comportement avec une certaine désorientation dans le temps et l'espace et quelque fois un état dépressif".

"Mieux connaître la maladie, c'est mieux aider les malades"

Pour aider les aidants familiaux, ce conjoint, ces enfants qui aident un parent touché par la maladie, l'association France Alzheimer de Côte-d'Or se mobilise. "Nous proposons déjà une information précise aux aidants familiaux, parce que mieux connaître la maladie c'est mieux aider les malades". France Alzheimer propose également des activités aux aidants familiaux "parce qu'on a très bien compris qu'il fallait du répit aux aidants, c'est à dire une possibilité de prendre du repos, et dans ce cadre là nous proposons des accueils de jour, un café-Alzheimer ou encore un café-musical, il s'agit d'aider les malades mais aussi les aidants" conclut Michel Dasriaux.

Les 30 ans de France Alzheimer à Couternon début octobre

France Alzheimer Côte-d'Or fêtera son 30e anniversaire le samedi 7 octobre 2017 à Couternon. "Marchons ensemble" c'est le nom de cette grande journée placée sous le signe de l'activité physique. Deux parcours de 12 ou 5 kilomètres au départ de la salle des fêtes du village. Si vous souhaitez contacter France Alhzeimer Côte-d'Or, composer le 03 80 45 39 44 ou envoyez un mel francealzheimer21@gmail.com

Maladie d’Alzheimer

L'entourage d'une malade témoigne

Anne-Marie a 78 ans elle a contracté les premiers symptômes de la maladie en 2008. Cette habitante du quartier Eiffel à Dijon est maintenue à domicile par sa famille. Chaque jour un kiné, une aide-soignante, une auxiliaire de vie ou encore une femme de ménage se succèdent chez elle pour divers soins. Ses repas sont livrés par la mairie de Dijon. Avec beaucoup de pudeur, Philippe, son frère, nous raconte cette maladie qui évolue inexorablement et qui emporte le cerveau d'Anne-Marie par petits bouts. "Au départ je ne me suis rendu compte de rien parce qu'elle cachait sa maladie pendant assez longtemps (...) je me suis rendu compte de son état à l'enterrement de mon frère lorsqu'elle est venue chez moi. Et ma soeur ne se retrouvait pas chez moi alors qu'elle connaît ma maison depuis plus de trente ans. Oui c'est un choc c'est sûr, mais c'est comme ça, c'est la vie qui passe" explique t-il.

