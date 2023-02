La Côte-d'Or va débloquer 10.000 euros pour les sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie le 6 février

Au cours d’une toute prochaine séance qui se tiendra en mars, François Sauvadet, le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, proposera à l’Assemblée départementale de voter une aide exceptionnelle de 10 000 euros au titre de la solidarité avec les peuples turc et syrien. Cette aide annoncée dans un communiqué transmis à France Bleu Bourgogne ce mardi, fait la suite au terrible tremblement de terre qui s’est produit lundi 6 février en Turquie et en Syrie.

ⓘ Publicité

Un désastre humanitaire

Avec plus de 35 000 morts et des milliers de blessés, la situation sanitaire et humanitaire est particulièrement grave en Turquie et en Syrie. L'Unicef redoute également que cette catastrophe impacte plus de sept millions d'enfants dans les régions dévastées de ces deux pays.

« Au cœur des solidarités, le Département s’engage aux côtés des populations turque et syrienne et cette aide exceptionnelle est l’expression de notre soutien » précise François Sauvadet, qui compte sur le soutien de l’Assemblée départementale pour voter cette enveloppe exceptionnelle. Cette aide sera versée à l’association humanitaire Acted, présente en Turquie et en Syrie pour déployer une réponse d’urgence auprès des populations sinistrées. C’est déjà à travers l’association Acted, entre autres, que le Département a apporté un soutien au peuple ukrainien en 2022.