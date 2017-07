La Côte-Saint-André / Nice à vélo en hommage aux victimes de l'attentat de la Promenade des Anglais

Six jeunes de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, à la Côte-Saint-André, partent ce vendredi matin pour Nice à vélo. Le 14 juillet, ils déposeront une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de l'attentat de Nice où 86 personnes ont trouvé la mort.

Ils s'appellent Serge, Erhan, Mohammed, Bouassria, Ansar et Ayed. Ces six jeunes sont pensionnaires du foyer de jeunes travailleurs de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, à la Côte-Saint-André. Venus de six pays (Algérie, Macédoine, République Démocratique du Congo, Egypte, Maroc et Afghanistan) et âgés de 18 à 22 ans, ils travaillent ou terminent leur formation avec le soutien de la Fondation. Ce vendredi à 8h30, ils enfourcheront leurs vélos en compagnie de deux animateurs, Stéphanie et Karim.

500 km en 5 jours

A raison d'une centaine de kilomètres par jour, du 7 au 12 juillet, le petit groupe doit rejoindre Nice pour participer aux cérémonies d'hommage prévues un an après la tuerie de la promenade des Anglais qui a coûté la vie à 86 personnes. Le 14 juillet, ces jeunes déposeront une gerbe de fleurs en mémoire des victimes. Ils souhaitent promouvoir le "vivre ensemble" et exprimer leur solidarité envers les familles.