La Coupe de France au menu du Stade Lavallois

Déplacement piège pour le Stade Lavallois, ce vendredi soir, à Avranches en 32° de finale de la Coupe de France de football.

Les Mayennais n'ont pas gardé un très bon souvenir de leur dernier déplacement dans la Manche. C'était il y a un an presque jour pour jour, déjà en 32° de finale de la Coupe de France, et le Stade Lavallois s'était fait piteusement sortir de l'épreuve par une équipe de CFA2, Granville, 2 buts à 1.

Pour ce déplacement, Marco Simone, l'entraineur Mayennais, devra se passer de neuf joueurs du groupe professionnel. Les blessés de longue date, Mendès, Couturier et Viale ont été rejoints à l'infirmerie par Moyo, Hautbois et Zéoula. Manqueront également à l'appel, Alla, suspendu, Appindangoye, parti à la Coupe d'Afrique des Nations, et Mukiélé, en instance de transfert.

Du coup, pour constituer son groupe de dix-huit joueurs, Marco Simone a fait appel aux seize joueurs du groupe pro valides et a décidé d'emmener deux jeunes du Centre de Formation, Nikolaos Karagiannis, 19 ans et Calvin Tshilumba, 17 ans.

Le groupe Lavallois:

Cappone -Lesec - Perrot - Monfray - Afougou - Quintin - Mabussi - Karagiannis -Coutadeur - Dembélé - Malonga - Bayard - N'Diaye - Koné - Saint Louis - Nsikulu - Etinof - Tshilumba