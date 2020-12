La Coupe de France de football possiblement annulée : la déception à Montargis et St Jean-de-Braye

Le Premier Ministre Jean Castex a semblé enterrer ce mercredi matin l'édition 2020-2021 de la Coupe de France de football. Une perspective qu'on comprend et qu'on regrette à la fois à Montargis et à St Jean-de-Braye, 2 des 3 clubs du Loiret encore en lice. Mais la FFF veut encore y croire.

La décision n'est pas encore définitive, mais la 104ème édition de la Coupe de France de football a plus que jamais du plomb dans l'aile. Ce mercredi matin, sur BFMTV, le Premier Ministre a confirmé que l'épreuve "pourrait ne pas se tenir", et à la question "La Coupe de France est-elle morte ?", Jean Castex a fini par répondre : "Oui."

Trop de retard pris dans l'épreuve

Cette déclaration intervient alors que Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, avait lui-même estimé, en début de semaine, que "c'était presque cuit" pour la Coupe de France cette saison : trop de retard a été pris, il faudrait jouer la Coupe jusqu'en juillet pour aller jusqu'au bout - alors que l'Euro de football est censé démarrer le 11 juin...

Cette possible annulation est évidemment un coup dur pour les équipes encore en lice - il y en a 3 dans le Loiret : l'USO (National), l'US Montargis (National 3) et la SMOC St Jean-de-Braye (Régional 2). Même si chacun fait preuve de fatalisme.

La SMOC visait une qualification "historique"

"Ce serait d'autant plus une déception que ces derniers jours, on avait quelques lueurs d'espoir venant de la Fédé qui semblait vouloir à tour prix finir la Coupe, réagit Benoît Lesage, l'entraîneur de la SMOC. Le club abraysien s'était qualifié pour le sixième tour de la Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire et devait aller défier le FC Tours (N3). "Il n'y a pas d'autre épreuve qui permette de se mesurer à de gros clubs, cela a créé une grosse émulation au sein du club et on se faisait une joie de disputer ce match car en cas de qualification, cela aurait été historique pour le club."

"Si la décision se confirme de ne pas jouer la suite, poursuit Benoît Lesage, ce sera clairement une grosse frustration. On pourra toujours se dire qu'on aura été invaincu dans la compétition cette saison, mais je ne suis pas sûr que cela console tous les joueurs.. Maintenant, si cela peut sauver la poursuite du championnat, ce sera peut-être un mal pour un bien."

L'USM veut surtout finir le championnat

Un sentiment que partage Julien Dubois, vice-président de l'US Montargis qui aurait dû affronter Romorantin (N2) : "Ce serait clairement une déception pour les joueurs et l'ensemble du club, parce que ce genre d'événement resserre les liens et peut faire rayonner à l'extérieur." Mais pour le dirigeant montargois, la priorité est de pouvoir finir cette fois-ci le championnat.

"Je n'ai pas planché personnellement sur les dates qui restent, explique Julien Dubois, mais si continuer la Coupe signifie jouer tous les 3 jours, cela serait problématique pour certains clubs. J'espère d'abord que les joueurs pourront reprendre le championnat le plus tôt possible, et c'est sans doute déjà un casse-tête à organiser."

La volte-face de Noël Le Graët

Ce 6ème tour de la Coupe de France aurait dû se dérouler le week-end du 31 octobre. Pour sa part, l'US Orléans, qui possède toujours le statut professionnel, devait se déplacer à Vierzon (N3). Le feuilleton n'est peut-être pourtant pas terminé, car en fin de matinée, Noël Le Graët, interrogé par Ouest-France, a changé de position et a affirmé : "Pour moi, la Coupe de France aura lieu".

Toute la question est en fait de savoir quand pourront reprendre les entraînements pour le football amateur : le 20 janvier, comme l'a répété Jean Castex aujourd'hui, ou le 15 décembre, comme l'espère toujours la FFF ?