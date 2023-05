La coupe du monde de rugby dans les classes primaires de Vaucluse

Plus d'un millier d'enfants des écoles primaires de Vaucluse ont découvert le rugby avec Ma Classe Dans la Coupe du Monde

1.100 enfants des écoles primaires de Vaucluse se préparent déjà pour la Coupe du Monde (8 septembre au 28 octobre en France) avec l'opération Ma Classe Dans La Coupe du Monde de Rugby.

L'enseignant associe aux apprentissages en classe le rugby et les équipes de la coupe du monde puis tous les élèves se retrouvent sur un terrain, ballon ovale en main.

Mardi 400 enfants étaient sur le terrain à l'Isle Sur la Sorgue avant une finale les 13 et 15 juin au parc des Sports d'Avignon.

Cette coupe du monde de rugby, ils en ont beaucoup parlé en classe mais sur le terrain, le rugby c'est pas facile : "faut faire la passe en arrière, sinon vous faites la passe en avant". L’arbitre a du mal a faire passer la consigne. Défaite pour l'équipe de Yasmine, mais à 10 ans, elle a bien compris le message des entraineurs : "si vous perdez ne vous mettez pas en colère !!!"

Jouer avec les valeurs du rugby

Jean Claude Lemaire de la fédération de rugby de Vaucluse, veut que les enfants jouent aussi avec les valeurs du sport : "o**n a axé notre travail sur l’engagement. C’est pas toujours facile de faire du rugby mais quand on s’engage, c’est aussi pour les copains et copines. Ca, c’est intéressant. La deuxième valeur, c’est le respect des copains et de l’adversaire".

Mais déception pour Ornella : "c’est pas trop bien parce qu’on peut pas faire de placage, faire tomber les autres".

Respecter l'arbitre et le maitre d'école

Jean Claude Lemaire insiste sur "le respect des enseignants et du type au milieu qui siffle le match". Ce type, c’est Clément qui lève les yeux du chronomètre pour hurler "Changement pour l’équipe orange". Clément est assistant de l'arbitre de cette coupe du monde à l’Isle-sur-la-Sorgue. Beaucoup de responsabilité à 10 ans, *"oui mais *je préfère jouer avec le ballon. Là, au bord du terrain, on peut pas courir et se défouler".

Rugby, géographie et cornemuse

Avant de jouer, cette coupe du monde, c'est de la géographie : "je suis dans l’équipe de l’Ecosse ! " Ilies a bien retenu la leçon de CE2 : "le lion était l’ancien symbole de l’Ecosse. Les sports principal (sic) de l’Ecosse, c’est le rugby, le foot et le cricket". Bravo, 10 sur 10, mais un autre Ilyes a du mal avec la culture de l’équipe écossaise : "il y a un instrument avec des trois flutes devant et un gros sac avec des traits verts et rouges*. Mais je sais pas comment ça s’appelle" (NDLR : c’est une cornemuse)*

Le maitre de la classe de CE2 Jean François Brasquies a associé cette coupe du monde aux enseignements habituels : "on en a profité pour faire un peu de géographie autour de l’Australie et de tout ce qui est représentatif de cette culture, notamment les peintures aborigènes". Pour ce petit rugbyman, l’art des aborigènes, c’est "de la peinture avec des petits pointillés*. Et des kangourous !"*

La finale de Ma Classe Dans La Coupe Du Monde aura lieu les 13 et 15 juin au parc des sports d'Avignon avec plus d'un millier d'enfants de toutes les écoles de Vaucluse.

Plus d'un millier d'enfants des écoles primaires de Vaucluse ont découvert le rugby avec Ma Classe Dans la Coupe du Monde © Radio France - Philippe Paupert