La cour d'appel de Toulouse autorise une femme transgenre à être reconnue comme la mère de son enfant

Ce 9 février, la cour d’appel de Toulouse reconnaît le droit pour une personne transgenre homme devenu femme, qui a conçu un enfant avec son appareil reproductif masculin, d’être désignée comme mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

Ce couple héraultais, au départ hétérosexuel, a donné naissance à plusieurs enfants. Le dernier a été conçu alors que son géniteur avait changé de sexe, tout en conservant son appareil reproductif masculin. La petite fille est née après le changement d’état civil du mari devenu femme.

Tergiversations judiciaires

L'officier de l’état civil avait alors refusé transcrire sur l’acte de naissance de l’enfant, la reconnaissance de maternité demandée par la femme non gestatrice. Seule la mère gestatrice figurait sur l'état civil de l'enfant. Faute d'être reconnue comme le père, il fallait alors que sa compagne adopte sa propre fille biologique, en tant que mère adoptive. Ce qu'elle a refusé.

Le couple a saisi la justice, la cour d'appel de Montpellier avait en 2018 ordonné la mention de la mère transgenre sur l’acte de naissance de l’enfant comme "parent biologique". Mais en 2020, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.

Par arrêt ce 9 février, la cour d’appel de Toulouse autorise donc la mention sur l’acte de naissance de l’enfant, de l’époux devenu femme en qualité de mère. La cour d’appel a considéré que deux filiations maternelles pouvaient être établies.

Quid de l'état civil des aînés ?

Depuis 2016, la loi autorise le changement de sexe sans réassignation sexuelle et fait coexister des réalités juridique et biologique distinctes. Mais cette loi estime la cour d'appel, "laisse un vide juridique indéniable", faute de disposition relative à la filiation des enfants nés après la modification de la mention du sexe à l’état civil, alors même que la maternité gestatrice n’est plus exclusive.

La cour a estimé que que l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée rendent impérative la nécessité de permettre à l’enfant né d’un couple dont l’un de ses membres est transgenre, de voir sa filiation doublement établie à l’égard de ses deux parents. D'autant que depuis 2021, la loi permet aussi, dans un couple de femmes, à la mère non gestatrice de reconnaître l’enfant à venir de manière anticipée dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

Enfin, la cour d’appel a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la mention, sur l’acte de naissance de l’enfant, du jugement de changement de sexe de son parent, intervenu plusieurs années avant sa naissance. La justice ne précise pas dans son communiqué si les autres enfants du couple bénéficient de cette même reconnaissance, ou si leur état civil devra conserver la mention père/mère.