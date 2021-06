La cour de cassation autorise la réouverture d'une boutique de Dijon qui vend du CBD, ce cannabis light

La Cour de cassation a donné raison, mardi 15 juin, à une boutique de Dijon, "The Pot Company". Elle vendait des produits à base de cannabidiol (CBD), mais sans commercialiser de fleurs brutes riches en CBD. Elle avait été fermée par les autorités en 2018 et contestait cette décision.

C'est une victoire pour tous ceux qui vendent et consomment du CBD, la molécule non psychotrope du cannabis. Mardi 15 juin, la Cour de cassation a donné raison à une boutique de Dijon qui vendait des produits à base de CBD. "The Pot Company" avait été fermée en 2018, sur décision des autorités, et contestait sa fermeture.

Les deux gérants avaient été mis en examen pour plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants. En 2019, ils avaient obtenu la réouverture par la justice de leur boutique, mais cette décision avait été contestée par le parquet général. Celui-ci a finalement été débouté ce mardi par la Cour de cassation.

Pas de preuve que le CBD entre dans la catégorie des stupéfiants

Dans sa décision, la Cour estime que la fermeture de six mois a été ordonnée de manière "prématurée" car décidée "en l'absence de détermination par expertise de l'origine du cannabidiol et de la présence de THC dans les produits saisis au-delà du test effectué par les services de police." Sans une expertise indépendante, il n'y avait pas de preuve "que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants", écrivent les juges.

Les liquides pour cigarette électronique, huiles et autres gélules au CBD vendus par cette boutique avaient été saisis. Leur analyse par la police scientifique avait décelé des traces infimes de THC, la molécule psychotrope du cannabis, avec un taux inférieur à 0,2%.

Car si le CBD est bien une molécule du cannabis, elle ne contient pas ou très peu de THC, son cousin psychotrope, lui interdit en France. Le CBD, aussi appelé cannabidiol, se vend sous forme de fleur, d'huile, de résine et fait partie des centaines de cannabinoïdes présents dans le chanvre. Selon des études, ses effets sont relaxants sans être addictifs. Certains médecins la conseillent même aux malades de la sclérose en plaque ou aux cancéreux pour soulager la douleur. Et ça n'est pas illégal parce que le CBD n'est ni interdit, ni autorisé en France.

Flou juridique complet

Un flou juridique complet, alors que, depuis un peu plus de trois ans, les boutiques pullulent un peu partout, obligées parfois de baisser le rideau car les autorités associent ce produit à une drogue.

C'est donc ce flou que la Cour de cassation va lever cette semaine. Elle doit rendre ce mercredi un arrêt décisif et général sur la commercialisation de CBD. Alors stupéfiant ou médicament ? Substance psychotrope ou relaxante ? C'est toute la question que la Cour de cassation va devoir trancher dans la journée.