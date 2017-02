La Cour des Comptes épingle la fusion ratée des écoles de commerces de Tours et Poitiers

Gestion défaillante, préparation hâtive de la fusion, ardoise lourde. La Cour des Comptes épingle la fusion ratée de plusieurs écoles de commerces dont celle de Tours et de Poitiers. Bilan : un passif de 10 millions d'euros par exemple pour la CCI de Touraine.

C'est le fiasco de France Business School. En 2012, l'ESCEM basée à Tours, Poitiers et Orléans, veut voir grand trop grand peut-être et choisi de fusionner avec les écoles de commerces d'Amiens, de Brest et de Clermont-Ferrand.

Sur le papier l'idée est pertinente : peser plus lourd pour mieux se vendre à l'international et gagner des étudiants dans un milieu très concurrentiel.. Mais 3 ans plus tard, c'est le naufrage. La stratégie pédagogique pourtant présentée comme innovante fait un flop, l'école attire de moins en moins d'étudiants. Ajoutez à cela une gestion et une gouvernance défaillantes. La liquidation est inévitable.

De lourdes conséquences financières, sociales et pédagogiques selon la Cour des Comptes

Pour la cour des comptes, le surcoût dépasse les 36 millions d'euros. Dont 21 millions pour la seule ESCEM. Résultat, son principal financeur, la CCI de Touraine doit combler le trou. Un passif de 10 millions d'euros qu'elle a dû financé en partie par un emprunt de 7 millions. L'école "n'est pas parvenue à relever les défis que ses fondateurs lui avaient fixés", conclut dans son rapport annuel la Cour des comptes.

Les collectivités locales ont également dû mettre la main à la poche, et au final le contribuable aussi. Le coût est également social avec au total 181 suppressions d'emplois répartis sur les 4 campus. Et que dire des étudiants. L'école enregistre une baisse de 90% du nombre d'étudiants recrutés en 2014 par rapport à 2011-2012. Près d'une centaine d'entre eux se sont retrouvés en 2015 sans aucun master. Ils ont pourtant dépensé près de 20.000 euros en frais de scolarité.