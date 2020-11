La Courneuve : hommage à Samuel Paty et débat sur la liberté d'expression et la laïcité au collège Politzer

Dans la salle 205 du collège Georges Politzer de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), Manon, prof d'histoire-géo, voit défiler quatre classes différentes en une matinée, ce 2 novembre. Des élèves de 5ème et de 4ème avec qui elle a décidé d'échanger et de débattre sur des valeurs qui lui paraissent évidentes et pourtant pas encore acquises pour beaucoup de ces jeunes : la liberté d'expression et la laïcité.

Un débat nécessaire

Pour cette professeure, il était inconcevable de faire "comme si de rien n'était" et de revenir en classe sans évoquer l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine qui a coûté la vie à Samuel Paty. Elle le fait pour ses élèves, mais pour elle aussi. "En tant qu'enseignante et encore plus en tant qu'enseignante d'histoire-géo, ça m'a touché. Je me suis dit que ça aurait pu être moi, qui sort de ce collège et se fait couper la tête en pleine rue".

Pendant une heure, Manon lance le débat et les questions, aidée de diapositives qu'elle projette sur le mur de la salle. : "Qui est Jules Ferry ?", "Qu'est-ce qu'il a fait d'important, de fondamental ?", "Est-ce qu'on peut tuer pour un dessin ?". Le sujet des caricatures suscite quelques remarques chez les élèves, comme cette jeune fille qui trouve que celle du prophète Mahomet est "offensante". Mais Manon se rassure à la fin de la séance : "Finalement après cet échange et tout le cheminement effectué pendant l'heure, cette élève en vient à me dire et à dire à tous les autres 'c'est pas normal de tuer pour ça quand même Madame'". Une petite victoire pour l'enseignante.

Débat sur la laïcité et la liberté d'expression dans une classe du collège Politzer, le 2 novembre 2020 à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty © Radio France - Hajera Mohammad

Prise de conscience chez certains élèves

Après ce débat, Ilhyana, élève en 4ème, reconnaît avoir "mieux compris" ce qui s'est passé à Conflans. Naissa, 13 ans, elle, a pris conscience de la dangerosité potentielle des réseaux sociaux. "Ça m'a fait comprendre que les réseaux, ce n'est pas forcément bien parce qu'on partage des choses qui peuvent aller très très loin et provoquer des meurtres". Une prise de conscience salutaire, en quelques heures, pour ces deux jeunes filles, mais qui prendra bien plus de temps pour d'autres, Manon en est bien consciente.

"Ça m'a fait un déclic" - Naissa, élève au collège Politzer de La Courneuve Copier

Comme beaucoup de collègues, la professeure regrette que le temps d'échange sur cet hommage entre enseignants, prévu initialement entre 8 heures et 10 heures, ait finalement été supprimé. Plusieurs grèves ont été lancées ce lundi, dans des établissements de la Seine-Saint-Denis, pour réclamer un vrai temps de concertation sur le sujet et dénoncer également, la mise en place "très compliquée" du nouveau protocole sanitaire, selon le SNES-FSU 93.