"La Course à l'Oseille ", un jeu berrichon, débarque pour Noël

Un jeu berrichon pour Noël. " La Course à l'Oseille " est fabriqué en grande partie dans le Cher, seul les pions et les dès sont faits en bois, en Corrèze où vit l'un des deux créateurs. L'autre, c'est une habitante de Nançay, Abigaïl Cherrier.

Ces deux amis sont passionnés de jeux de société, mais aussi de jardinage. La "Course à l'Oseille " en est donc le résultat. 500 boîtes ont déjà été pré-commandées sur internet et seront livrées à partir du 20 décembre, avant une diffusion plus large, en magasin, normalement l'année prochaine. Tout d'abord, une précision : dans La Course à l'Oseille, il n'est pas question d'argent, malgré le titre équivoque : " Dans le jeu, il n'y a pas du tout d'argent " précise Abigaïl Cherrier, l'une des conceptrices. " L'idée, c'est de faire pousser des légumes. Mon grand-père était jardinier et il me disait que l'oseille, c'était l'or du jardinier. On soignait beaucoup de choses avec l'oseille et d'ailleurs il s'en servait pour soulager les piqûres d'ortie. Ca m'est resté ! "

Ca vous dit, une petite partie de la course à l'oseille ? - Fermajeu

165 cartes, 120 pions, deux dés : tout cela pour faire pousser au mieux votre récolte et embêter vos petits camarades de jeu : " C'est vrai qu'au fil des tours, on va essayer de ralentir ses voisins. On va leur balancer des catastrophes. On va les accuser du pire : il a fait un feu illégalement ou alors on va balancer des limaces sur ses plantations. "

Une part de hasard est évidemment de mise dans la course à l'oseille - Fermajeu

Un jeu pour s'amuser avant tout, pas moralisateur assure Abigaïl Cherrier, même si en jouant, on acquerra de bonnes notions de jardinage au naturel : " Dans le jeu, il y a un système de bonus/malus. Quand vous positionnez des cartes plantations à côté d'autres cartes, il va se passer quelque chose. Vous pourrez gagner du temps pour la pousse ou en perdre. On s'inspire des bonnes pratiques : par exemple, semez des courges au pied du maïs car dans la réalité, la courge va tapisser le sol et diminuer l'évaporation de l'eau et donc l'assèchement de la terre. " Chaque boîte est également vendue avec un petit sachet de graines à l'intérieur. Histoire de mettre en pratique ce que vous aurez peut-être appris.