La course aux cartes d'identité, un problème aussi en Haute-Vienne

Les français n'ont plus besoin de faire semblant de ne pas sourire sur leur photo d'identité. Entre déconfinement et réouverture des frontières, les délais pour renouveller ses papiers d'identité se rallongent de semaine en semaine. La Haute-Vienne, équipée de seulement 15 stations biométriques pour 200 communes n'y échappe pas.

Des séquelles de la crise sanitaire

Dans la mairie de Panazol, le téléphonne cariollonne toutes les cinq minutes. Au bout du fil, les quatres agents de la mairie ne savent plus où donner de la tête. " On n'a pas de numéro pour filtrer les appels, donc on se retrouve avec au moins cinquante personnes qui téléphonent sans arrêt..." déplore Sylvie Villejoubert responsable du service d'accueil.

La principale fautive, reste la crise sanitaire. "Avec les ralentissements administratifs subits pendant les confinements, nous avons pris beaucoup de retard. Maintenant, nos équipes administratives sont submergées..." Originellement à trois rendez-vous par semaine, la mairie de cette commune à l'Est de Limoges, monte désormais à 70 créneaux.

Un papier-boom lié aux demandes extérieures

De plus, ce papier-boom se trouve accentué par le cercle vicieux des demandes extérieures. " On a des gens à Bordeaux, ou encore de Paris qui toquent à notre porte", soutient Sylvie Villejoubert. "On ne fait pas d'esprti clocher on accepte tout le monde comme les autres stations biométriques de la Haute-Vienne. Limoges prend des gens de Panazol et vice-versa."

C'était la panique et le mot est faible."

Parmi les appels agités de l'après-midi à Panazol, celui de Laetitia, limougeaude. Sa jeune fille scout de 16 ans doit partir au Canada en juillet, mais n'a encore jamais fait de passeport. La course contre la montre est enclenchée. "J'ai appelé plusieurs mairies, Limoges, Bessine, Aixe-Sur-Vienne, Isle, et on m'a dit que les premières dispos étaient en juillet. C'était la panique et le mot est faible." A Panazol, une place pouvait se libérer en juin, des délais trop ric-rac pour Laetitia. "Juin pour un voyage en juillet c'est vraiment risqué."

Après une dizaine de coups de fils, Laetitia essui son front. La commune de Saint-Yriex La Perche, à 40 minutes en voiture de chez elle, lui a trouvé un rendez-vous sous quelques jours. Mais tant qu'elle n'aura pas le précieux papier en ses mains, Laetitia préfère ne pas crier victoire.