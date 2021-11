La course aux jouets commence dans un magasin de Brignoles

C'est un Noël 2021 très particulier qui s'annonce pour le magasin King Jouet de Brignoles, comme pour les autres enseignes de jouets : un Noël entre hausse des prix et pénurie. Mais Christelle Mourier, gérante de cette structure de 425m², a pris les devants en constituant son stock pour Noël dès la fin du mois d'août ! La plupart des jouets sont donc en rayon (4500 références en tout) mais il y a quand même des manquants : certaines boîtes de Légo, les ceintures et les peluches Pokémon, les figurines Ladybug de Miraculous ou encore certains poupons !

'Nous rencontrons tous les ans des ruptures de stock sur certains produits mais cette année c'est plus compliqué car l'approvisionnement fait défaut sur de plus nombreuses références, à cause notamment de _délais de fabrication plus lents_. Il y aura sûrement des livraisons de dernière minute mais nous ne savons ni sur quel jouet, ni quand ils arriveront !" explique la gérante qui constate que les parents ont commencé leurs achats de Noël beaucoup plus tôt cette année pour être sûrs de trouver les cadeaux commandés.

Ce Noël 2021 est également marqué par une hausse des prix de certains jouets, ceux qui contiennent de l'électronique ou du plastique : "Les prix des matières premières augmentent. Le prix du transport et surtout des conteneurs maritimes explose ! La répercussion va donc obligatoirement se faire sentir, nous n'avons pas le choix" avoue Christelle Mourier.

Guitare en bois à la main, Manon et Johan reconnaissent qu'"il y aura peut-être un peu moins de cadeaux sous le sapin cette année. Nous faisons le tour des magasins pour comparer les prix car si eux augmentent, notre budget, lui, reste le même". Selon un sondage OpinionWay publié le 11 novembre 2021, le budget moyen des Français s’élèvera à 282€ cette année et 51% des sondés annoncent qu'ils réduiront le nombre de cadeaux cette année.

