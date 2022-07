La course d'ultra-marathon de 202 km à pied prévue en Dordogne ce weekend n'aura pas lieu

"L'Ultra du Sud-Ouest" n'aura pas lieu. Une course à pied de 202 km sur deux jours et une nuit, la première du genre en Dordogne, qui devait rassembler samedi 16 juillet une vingtaine de coureurs expérimentés de cette discipline extrême et parcourir trois départements au départ de Pomport, dans le Bergeracois. En plein épisode de chaleur, l'organisation d'une telle course posait question. Mais ce n'est pas la canicule qui aura eu raison de l'événement. Son organisateur ne l'a pas déclarée dans les règles auprès des autorités, qui lui ont signalé à la veille du départ qu'il s'exposait à une amende si elle avait lieu.

Le parcours sur route de 202 km devait traverser la Dordogne, le Lot-et-Garonne et la Gironde. En tout, 22 passionnés, des habitués pour la plupart de ces courses de l'extrême étaient inscrits, avec une moyenne d'âge de 56 ans. Le départ était prévu de Pomport à sept heures du matin samedi , pour une arrivée dimanche dans la soirée. La plupart, venus de toute la France, avaient prévu d'arriver en Dordogne vendredi soir pour se préparer au départ.

Une visite à domicile des gendarmes

Mais selon la loi, les courses chronométrées ou avec dossard sont soumises à une obligation de déclaration auprès de la préfecture deux mois avant l'événement. Ce qui n'a pas été fait, selon la préfecture. Les gendarmes se sont rendus vendredi matin au domicile de l'organisateur pour lui signifier. La canicule et le danger potentiel pour les organismes n'est peut-être pas pour rien dans la sévérité des autorités.

L'organisateur, un Périgourdin habitué de ce genre de courses, avait prévu 20 litres d'eau de ravitaillement par coureur. Il assure que tous ses participants sont des coureurs chevronnés capables de courir sous la chaleur, citant des courses similaires organisées dans des déserts aux Etats-Unis. S'il décidait tout de même d'organiser son "Ultra", l'organisateur encourt en plus de l'amende une radiation de la Fédération Française d'Athlétisme.