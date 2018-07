Pour la 49e édition de la Course de Côte de Dunières, en Haute-Loire, 110 voitures sont inscrites. Les pilotes et les spectateurs viennent de toute la France pour assister à cette manche du championnat de France de la montagne du 20 au 22 juillet 2018.

Haute-Loire, France

Ça fait 49 ans que chaque année, les passionnés d'automobile se donnent rendez-vous en Haute-Loire à Dunières, pour la Course de Côte. L'événement automobile a débuté le 20 juillet et dure jusqu'au 22 juillet 2018. Il faut imaginer une longue montée avec des lignes droites et un chapelet de virages et de belles vues sur les sapins altiligériens.

La course s'étend sur 2 280 mètres et elle est très importante parce que c'est la 9e manche du Championnat de France de la Montagne 2018. Mickaël est venu à Dunières avec sa fille Laura, elle a 17 ans et elle est autiste. Cette course est magique pour sa fille : "Elle a été invitée par l'organisation de la course à monter dans un véhicule de compétition !"

Un rêve qui se réalise pour Laura qui "regarde tous les grands prix à la télé, elle adore les courses de Côte", raconte son père. "Elle n'est pas fan des joueurs de foot mais des pilotes de course comme Sébastien Petit ou Nicolas Schatz. Elle a des posters dans sa chambre." C'est le jour J ce samedi 21 juillet 2018 pour Laura qui n'en dormait pas depuis deux jours.

Les pilotes et les curieux, à Dunières pour la Course de Côte © Radio France - Marion Aquilina

Dunières a accueilli la 49e édition de la Course de Côte ce week-end © Radio France - Marion Aquilina

Reportage à Dunières avec les supporters pour la 49e course de Côte Copier