La course des 100 km de Belvès en Dordogne s'arrête par manque de bénévoles

C'est une information révélée par le journal Sud-Ouest ce lundi matin, il n'y a aura pas les 100 kilomètres de Belvès en 2023. Les organisateurs ont décidé d'arrêter car ils manquent de bénévoles. La course sur route est organisée au printemps chaque année depuis 44 ans avec les mêmes bénévoles qui sont aujourd'hui vieillissants et fatigués, "la relève n'est pas là" explique Jean-Pierre Siniko, le président de l'association. Il faut trouver pour chaque édition environ 500 personnes pour baliser les routes et permettre aux participants de parcourir les 100 kilomètres de course en toute sécurité.

Le président Jean-Pierre Siniko serre la main de chaque "cent-bornard", sur cette photo il accueillait le gagnant de l'édition 2016 Hervé Seitz © Radio France - Jeanne-Marie Marco

Un trail en préparation avec 10 fois moins de bénévoles

Les organisateurs ont décidé de partir sur un nouveau format, un trail qui va relier en Dordogne cinq des plus beaux villages de France : Domme, Castelnaud, La Roque-Gageac, Beynac et Belvès. Pour préparer ce trail, l'association estime avoir besoin de dix fois moins de bénévoles, soit une quarantaine de personnes. "Au niveau sécurité, cela n'a rien à voir car le trail se fait sur des chemins. On n'a pas besoin de fermer des routes".