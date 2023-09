La course La Nocturne reportée au 20 octobre à Nîmes en raison des festivités à la Maison carrée

Pas de chance pour tous ceux qui s'étaient inscrits à La Nocturne prévue ce 29 septembre dans les rues de Nîmes, En raison de la fête organisée par la Ville sur le parvis de la Maison carrée à l'occasion de son inscription à l'UNESCO, cette course de 5 km destinée à tous, doit être reportée au 20 octobre. Un coup dur pour tous les bénévoles mobilisés.

William Galligani, du Lions Club en prend son parti. "Ça met un beau désordre dans notre organisation, mais l'idée que la ville de Nîmes avait l'honneur de compter un monument de plus à l'UNESCO nous a remonté le moral. Nous serons là vendredi soir pour fêter l'évènement et nous dirons à tous les gens présents que nous leur donnons rendez-vous le 20 octobre à 20h aux jardins de la Fontaine. Il fera peut-être un peu plus frais et un peu plus noir, mais c'est une course nocturne et avec l'éclairage mis en place, on espère qu'il y aura autant de monde."

Une course pour lutter contre la déficience visuelle des enfants

L'objectif de La Nocturne reste avant tout caritatif. L'objectif est de collecter des fonds pour aider les associations qui luttent contre la déficience visuelle des enfants. En l'occurrence, l'INSERM, l'ARAMAV ou encore l'association "Prévention vision de l'enfant". Une association qui organise des contrôles de la vision des plus jeunes, dans les écoles maternelles en lien avec l'Éducation nationale et l'ARS.

Déjà 8.000 enfants ont été testés, 28% d'entre eux nécessitaient d'être vus par un ophtalmologue. Le Lions Club espère que ces tests organisés pour l'instant dans le Gard, l'Hérault ou encore le Tarn seront à terme généralisés à toute la France.