La course landaise en compétition reprendra mi-juin 2021

La Fédération Française de la Course Landaise annonce la reprise des courses landaises en compétition. La compétition débutera donc à la mi-juin 2021, avec des jauges limitant le nombre de spectateurs et sans vestiaires pour les sportifs.

"On table sur la mi-juin prochain pour la reprise de la compétition" annonce Patrice Larrosa, président de la Fédération France de la Course Landaise.

Une date tardive en comparaison des saisons habituelles qui débutent en mars, mais la situation sanitaire a mis à l'épreuve le domaine sportif.

35% de spectateurs pour démarrer

"On débutera avec une jauge qui limite à 35% de spectateur possible pour commencer, puis on passera à 65%, et 100% seulement à partir de fin juin. Les _buvettes et les vestiaires pour les sportifs restent interdits pour l'heure_." Détaille le président de la Fédération.

L'essentiel pour la Fédération est de présenter une compétition. Peut-être y aura t-il moins de sportifs, moins de vaches, ou moins de sauts, mais surtout, il y aura une compétition.

Le 6 juin une course landaise, sans compétition celle-là, aura lieu à Garlin, avant la reprise de la compétition à la mi-juin.