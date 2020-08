Les organisateurs de la course caritative annoncée le 5 septembre à Chambéry en Savoie annulent le rendez-vous. Ils maintiennent en revanche le principe d'une "course virtuelle" que chacun peut faire de son côté pour soutenir la lutte contre le cancer.

La course Odyssea 2020 de Chambéry est annulée, un "challenge virtuel" organisé

En 2019, la course Odyssea à Chambéry avait rassemblé 13.000 personnes

Ils ont essayé de la maintenir avant de finalement jeter l'éponge. La course caritative Odyssea, prévue au départ en mai dernier à Chambéry, puis décalée au 5 septembre prochain avec une limite de 5000 dossards, est finalement annulée.

Les organisateurs de la 14e édition de la course caritative contre la cancer du sein à Chambéry renoncent face au protocole sanitaire imposé par la lutte contre le virus Covid-19. Ils avaient pourtant obtenu l'autorisation de la préfecture de Savoie dans la limite des 5000 dossards attribués (il y en avait eu 13.000 l'an dernier à Chambéry). Les coureurs auraient toutefois du porter un masque, ce qui devenait compliqué à imposer.

"On n'a pas envie de prendre de risques, on préfère préserver la santé de tous", explique Coline Dheyriat, coordinatrice locale d'Odysséa à Chambéry.

Maintien d'un challenge virtuel pour récolter des dons

Cependant, pour récolter des dons pour la lutte contre le cancer, un challenge virtuel est organisé : tous ceux qui souhaitent quand même participer sont invités à s'inscrire sur le site d'Odysséa, à faire un don en payant l'inscription, puis à courir de leur côté en enregistrant leur performance. Vous avez dix jours pour faire votre parcours, n'importe où, entre le 29 août (samedi) et le 6 septembre. "Tous en rose à Chambéry !", insiste Coline Dheyriat. "On veut montrer qu'on est là, que les femmes malades peuvent compter sur nous, et sur vous."

En 2019 Odyssea avait récolté 120.000 euros à Chambéry.

