Le grand retour de la course la Sarabande des filles de la Rochelle

Après deux ans d'annulation à cause du Covid, la célèbre course à pied entièrement féminine était de retour ce samedi 14 mai pour sa 19e édition. C'est sous 28 degrés et un grand soleil que près de 2 980 filles ont courut 5 ou 10 km au cœur de La Rochelle.

Il fait beau... mais il fait chaud. Trente minutes avant le départ, les places à l'ombre sont rares sur le quai de la Georgette, point de départ de la course. Mais l'ambiance est à la réjouissance.

Tous âges, toutes conditions... mais que des filles !

Roselyne et Nathalie courent ensemble depuis bientôt 30 ans. Elles connaissent très bien le parcours et sont ravies de retrouver leur basket après deux années d'annulation à cause du covid. Mais pas question de perdre la forme : "Pour s'entrainer, on a couru au moins une fois par semaine.". Aujourd'hui, elles ne feront qu'une seule boucle. "On n'a plus 20 ans, donc 5 km c'est déjà bien. Et il fait trop chaud pour faire plus..." explique Roselyne.

Roselyne et Nathalie sont prêtes pour les 5 km de course à pied. © Radio France - Sophie PODEVIN

Dans la foule, tous les âges et toutes les motivations se mélangent : il y a les groupes de clubs de sport, les habituées de la sarabande, les costumées et celles qui sont là surtout pour faire la fête. En tout, près de 37 départements sont représentés. Les participantes viennent à 84% de Nouvelle Aquitaine, 70% de Charente-Maritime et enfin : 20% de La Rochelle.

l'échauffement en groupe avant le top départ. © Radio France - Sophie PODEVIN

Le côté exclusivement féminin en réjouit plus d'une. Morgane et Souhani, la vingtaine, sont deux copines de sport : "C'est très féministe, et on se sent bien. Il y a moins de compétition qu'avec les garçons". Souhani approuve : "C'est plus sain. J'en ai parlé autour de moi et un homme m'a répondu "si j'avais été là je vous aurais toutes battues"... bah on est contente d'être entre nous du coup !".

Moins de participantes qu'avant

Cette année, elles sont 2 980 inscrites. C'est loin des 3 635 coureuses de 2019 (le record) mais les organisateurs ne sont pas inquiets. Ils s'engagent à mettre le paquet pour le 20e anniversaire de la course l'année prochaine.