La couturière de La Réole se retrouve avec des milliers de masques sur les bras

Dans la lutte contre le Covid, depuis le 8 février dernier les masques en tissu sont déconseillés voir même interdits. Ils sont désormais classés en catégorie 2. Un changement de norme qui ne fait pas les affaires des couturières qui s'étaient spécialisées dans la fabrication de ces fameux masques en tissu. C'est le cas d'Audrey Patanchon, couturière à La Réole et patronne de la boutique "2 fil en aiguille". Aujourd'hui elle ne vend quasiment plus aucun masque et se retrouve avec un immense stock de tissu invendable sur les bras.

Elle est passée d'une production de 2.500 masques par semaine à presque zéro. La couturière ne touche aucune aide pour compenser cette perte d'activité. Alors que l'an dernier les autorités encensaient son travail, aujourd'hui ses masques son déclassés, injustement selon elle.

"On nous a mis sur la touche du jour au lendemain sans aucune reconnaissance"

Audrey Patanchon fait le dos rond. Elle qui vient à peine d'ouvrir sa boutique fait ce qu'elle peut pour maîtriser sa trésorerie. Elle vient de se relancer dans des ateliers de couture.