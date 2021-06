La couverture vaccinale s'étend dans les Alpes-Maritimes, les 12-18 ans vont pouvoir se faire vacciner

L'objectif de la métropole de Nice est de vacciner 80% de ses habitants d'ici fin août. Avant les départs en vacances, des nocturnes sont organisées, une fois par semaine en juin, on vaccine jusqu'à 21 heures au Jardin Albert 1er à Nice. Au Palais des Expos, on vaccine cinq jours par semaine, jusqu'à 5800 doses sont administrées en une journée. Les 12-18 ans seront autorisés à recevoir le vaccin Pfizer à partir du 15 juin , avec l'accord de leurs parents, mais tous ne sont pas décidés.

L'heure est à la deuxième dose pour une partie des primo-vaccinés

Ceux qui ont reçu leurs premières injections de Pfizer ou de Moderna fin avril-début mai reviennent se faire piquer. Ils sont convoqués cinq à six jours avant le vaccin, par mail ou SMS car la métropole reçoit les doses dans la cinquième semaine, pour tomber pile dans le délai des 42 jours entre 2 injections, une gestion millimétrée.

Féridé est franco-Géorgienne, elle habite à Nice et a prévu de voyager cet été, elle vient de recevoir sa deuxième injection, six semaines après la première : "je suis rassurée, je vais être protégée mais mon pays demande tout de même d'effectuer un test PCR de moins de 72 heures à 'larrivée."

Pierre vient d'être vacciné : "c'est aussi pour l'avenir, pour pouvoir partir en vacances et ne pas être embêtés, je pense partir en vacances dans les mois à venir et j'aimerais éviter les tests PCR réguliers pour des grands rassemblements, les concerts ou autres".

Carmen et son mari ont reçu une première dose d'Astrazeneca, ils ont dû attendre douze semaines pour recevoir leur deuxième vaccin à ARN messager, puisqu'on a arrêté l'Astrazeneca au centre de vaccination : "Je commençais à me faire du souci, j'ai relancé la mairie. Nous étions décidés à nous faire vacciner, mieux vaut être fatigués sur le coup et ne pas tomber malade. C'est aussi pour les autres, pour les protéger, il ne faut pas être égoïste."

Que faire si la deuxième injection tombe pendant mes vacances ?

Le ministre de la santé a prévenu, il sera possible de recevoir sa deuxième dose sur son lieu de villégiature, mais ce doit être l'exception. Les zones touristiques recevront davantage de doses, en fonction des besoins. Olivier Véran incite les français à s'organiser pour recevoir leur deuxième injection avant de quitter leur région. Pour rendre le processus plus souple, le délai entre la première et la deuxième dose, peut être allongé : huit semaines au lieu de six. C'est possible avec les vaccins à ARN messager, même si ça ralentit l'accès à l'immunité.

La métropole Nice Côte d'Azur prévient "qu'elle sera souple" avec ceux qui ont prévu de partir, leurs rendez-vous pourront être décalés, à condition de ne pas dépasser ces 8 semaines. Les touristes qui souhaitent se faire vacciner chez nous le pourront s'ils ont déjà reçu une pemière injection "nous ne refuserons personne", promet la métropole. Il y aura aussi du Jonhson and Jhonson pour les plus de 55 ans, en dose unique, pour les visiteurs en courts séjours qui souhaitent être vaccinés. On pourra également effectuer des tests PCR au kiosque à musique tout l'été à Nice (on se présente le matin, on a son résultat dans la journée).

Pour les gens qui ne savent pas s'ils ont contracté le covid, au palais des expositions à Nice, on pratique une prise de sang qui vous indique si vous avez des anticorps, 46 000 tests sérologiques ont déjà été réalisés.