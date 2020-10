Mais malgré tout, l'épidémie et les contrôles renforcés ne devrait pas perturber outre mesure les hommages familiaux rendus aux défunts ce weekend

La Covid et le terrorisme s’invitent aux célébrations de la Toussaint dans la Loire

Les autorisations de déplacement dans les cimetières, l’achat de fleurs, ou encore l'accès aux célébrations religieuses ont été maintenues par le gouvernement.

Ce qui risque le plus de surprendre les visiteurs ce dimanche ce sera sans doute la présence policière autour des cimetières.

Avec les alertes attentat, il est prévu des patrouilles régulières de police municipale et nationale autour et dans les cimetières et un meilleur accueil des visiteurs avec des agents municipaux présents pour les guider. Gilles Artigues, premier adjoint de Saint-Étienne

Et c'est évidement l’attentat dans la basilique de Nice cette semaine qui provoque ce regain de tension autour des lieux de cultes, églises et cimetières. Les autorités craignant des répliques de cet attentat liées à la symbolique religieuse de la Toussaint. L’accès au cimetières sera donc contrôlé un peu plus strictement qu’ a l’habitude.

Pour ce qui est de la COVID, les gestes barrières seront bien entendus les mêmes que dans le restant de la ville.

Masques, gel hydro-alcoolique et distanciation physique et sociale devront être strictement respectées pour éviter que la célébration de cette fête des morts ne puisse en provoquer d’autres ce qui serait quand même un comble.

A Saint-Étienne comme d’habitude un service de navettes gratuites de la STAS a été mis en place pour la desserte des différents cimetières et a Roanne par exemple les personnes âgées ou a mobilité réduite seront autorisées a s approcher au plus près des tombes.