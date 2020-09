La COVID relance l'intérêt pour les jardins partagés en Vaucluse

Avec le confinement printanier et le regain d’intérêt pour l’agrilocal beaucoup d’entre nous ont expérimenté le potager domestique. Mais les jardins de ville et les terrasses ont leurs limites qu’un jardin partagé permet de dépasser.

Damien Baillet et Mounia une nouvelle venue à surikat.co, le jardin partagé de l'île de la Barthelasse où veille la chienne Poppy

Sur l'île de la Barthelasse l'association "Surikat.co" a même dû refuser des inscriptions au printemps et a décidé de pousser les murs pour accueillir de nouveaux jardiniers.

Cet automne, le nombre de parcelles a été multiplié par deux.

Contrairement à l’habitude ces jardin ne sont pas carrés mais longs et étroits, 35 m² quand même ! Le terrain est certifié bio, le sol aéré, le goutte à goutte installé et les gros outils à disposition. Il suffit donc de venir avec sa pelle, sa binette, son trident et ses graines.

Pas de profil type, seulement un intérêt partagé pour le maraîchage.

Damien BAILLET gère ces jardins partagés sur les terres où il fait pousser les légumes qu'il vend dans le circuit des magasins bio avignonnais. L'inscription à l'association s’élève à 200 € mais une déduction fiscale permet de ramener cette somme à 68 €. Pour joindre l'association consultez le site surikat.co .