La CPAM de Dordogne forme les bénévoles des Restos du Coeur pour lutter contre le non-recours aux aides

La file d'attente fait toute la rue devant le local avec les photos de Coluche, sur la route d'Angoulême à la sortie de Périgueux. C'est toutes les semaines comme ça. Les bénévoles distribuent les boites de conserve, le pain, les briques de lait, mais ils passent aussi leur journée à donner des conseils. Julien, un jeune homme de 37 ans, a son sac de courses dans une main, son téléphone dans l'autre : "Je suis venu chercher de la nourriture, mais je demande aussi pour la CAF, parce que je n'y comprends rien".

"On essaie de leur expliquer leurs droits"

"On essaie de leur expliquer leurs droits. Mais oulah, ils sont tous paumés", rigole un bénévole, Eric. La trentaine de bénévoles du centre sont des retraités pour la plupart, et face à toutes les questions des bénéficiaires, ils font comme ils peuvent : "Les gens ne connaissent pas leurs droits, il y en a certains qui n'ont plus de dents, pas de lunettes". "Certains, la CMU [couverture maladie universelle], ils ne connaissent pas ! Moi je connais un peu par mon ancien travail, on peut les guider un peu, mais on n'est pas formés pour ça", renchérit Patricia, une autre bénévole.

- Patricia, une bénévole

Les choses pourraient changer dans les semaines qui viennent. L'Assurance maladie a décidé de former les bénévoles des Restos du coeur aux labyrinthes administratifs. Cela commencera par le local de Neuvic, début novembre, avec des kits distribués par la Caisse primaire d'assurance maladie aux bénévoles des Restos pour leur faire connaître tous les dispositifs d'aide de l'Assurance maladie, pour obtenir un médecin traitant ou un rendez-vous chez le dentiste, voir une complémentaire santé. Les bénévoles pourront alors mieux orienter les bénéficiaires quand on leur pose des questions.

20 à 25% de non-recours dans le domaine de la santé

En Dordogne, le taux de non recours est estimé entre 20 et 25%, soit presque un quart de la population qui renonce à un rendez-vous ou à des aides pour se soigner par ignorance, par honte ou par découragement face à la complexité administrative. "On le constate absolument tous les jours", assure Michel Gardette, responsable de l'aide à la personne aux Restos. Il est très demandeur de cette formation de la CPAM, parce que "l'administration est très compliquée".

"On espère former nos bénévoles pour qu'à leur tour, ils expliquent aux personnes accueillies ce qu'elles sont en possibilité de faire". La CPAM compte aussi ouvrir des permanences certains jours de distribution directement dans certains centres de distribution des Restos, pour orienter les bénéficiaires dans les méandres des aides sociales.