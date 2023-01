La CPAM de Joué-lès-Tours va fermer à la fin du premier trimestre 2023

À la fin du mois de mars 2023, le local de la CPAM à Joué-lès-Tours sera remplacé par un cabinet de médecins. L'antenne jocondienne de l'Assurance maladie va être vendue, dans le cadre d'une logique immobilière dictée par la CNAM pour financer d'autres travaux du groupe.

Brigitte, qui avait l'habitude d'y aller entre deux et trois fois par an, regrette cette fermeture. "Quand ça ferme dans les petites communes, je trouve ça désolant. Mais alors, chez nous, je comprends encore moins. On est quand même dans la deuxième ville du département et ne plus avoir ce service-là, c'est dommage. Et ça va compliquer la vie à beaucoup de gens."

"Dommage qu'une logique immobilière prévale sur le service public"

Les bénéficiaires devront, à l'avenir, se rendre au siège à Tours ou à la maison France Services du quartier de La Rabière pour discuter avec des agents. Ce qui n'emballe pas ces deux autres habitants. "À Tours, il faut trouver une place pour se garer. Ici, c'était pratique et convivial, en plus", estime le premier. Quand le second, lui, met en avant le coût des transports en commun. "Le siège n'est pas loin d'un arrêt de tram, certes. Mais le tram, c'est 3 euros aller-retour. Et s'il faut y revenir plusieurs fois, merci du cadeau !"

À Joué-lès-Tours, nombreux sont ceux qui estiment être abandonnés par les services publics. Le maire de la commune, Frédéric Augis, ne dira pas le contraire. "Je trouve dommage qu'une logique immobilière prévale sur le service public. Il y a toujours une bonne excuse. La CPAM est venue nous voir pour nous demander si nous avions des locaux disponibles, comme on l'avait déjà fait pour la Trésorerie. Mais à un moment donné, la Ville ne peut pas payer pour tout le monde. On est pas là pour compenser les décisions des uns et des autres."

Baisse de fréquentation

Thierry Lefèvre, le directeur la CPAM en Indre-et-Loire, se défend. "Je ne crois pas que ce soit un désengagement de notre part. Il faut déjà savoir que de plus en plus de démarches sont effectuées en ligne. Et nous constatons une baisse de fréquentation sur notre site de Joué-lès-Tours. En 2019, par exemple, nous avions accueilli 27.000 personnes. C'est deux fois moins, en 2022."

Il met aussi en avant le développement des maisons France Services, dont celle du quartier de La Rabière, qui pourra être utiles pour les usager. "On s'est rendu compte que 65% des demandes qui étaient formulées à l'accueil de la CPAM de Joué-lès-Tours pouvaient être traitées dans l'espace France Services. Et puis, au siège, à Tours, les choses ont évolué. On n'est plus forcément sur un accueil dans le flux. L'époque où l'on attendait une demi-heure, voire plus, et où nous demandait de revenir parce qu'il manquait une pièce, c'est terminé. On est plutôt sur de l'accueil sur rendez-vous et on va le préparer en amont. Si bien que, quand la personne va venir, on est sûr qu'elle aura toutes les pièces qu'il faut."