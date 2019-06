La CPAM des Vosges et le pays de Remiremont lancent une campagne de sensibilisation au cancer de l'utérus

Pour prévenir une mortalité qui reste élevée faute de prévention, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et le territoire du pays de Remiremont lancent demain une campagne de sensibilisation au dépistage via les réseaux sociaux. 4 vidéos d'une minute chacune pour convaincre.

Vosges, France

Les chiffres sont éloquents. Chaque année en France 3000 cancers de l'utérus sont diagnostiqués et 1000 femmes en décèdent. Or selon la sécurité sociale 90% de ces décès pourraient être évités avec un dépistage tous les 3 ans pour les femmes âgées de 25 à 65 ans. Au niveau national le taux de dépistage est de 61% des populations concernées. Il n'est que de 57% dans les Vosges.

C'est pourquoi la caisse primaire d'assurance maladie départementale lance demain, avec le territoire du pays de Remiremont une campagne de sensibilisation via les réseaux sociaux.

Une mise en scène du quotidien pour mieux convaincre

La campagne se présente sous forme de 4 vidéos de format court. Environ une minute chacune. Un intérieur familial ou la question de la maladie est abordée directement avec humour et pédagogie. La maison de production "Supermouche" est vosgienne et les actrices dont Aurore Sellier sont originaires du département. "C'est vraiment dynamique et moderne" assure cette dernière.

Cette campagne pour le dépistage du cancer de l'utérus est le deuxième volet d'une trilogie. Après le cancer colorectal l'année dernière, la grippe sera sous le feu des projecteurs l'année prochaine.