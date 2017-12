Pendant 5 ans, Djamal n'a pas consulté un seul médecin malgré ses problèmes d’arthrose, de dents, etc, cet habitant de Saint-Saulve, près de Valenciennes était complètement perdu après un divorce

En plus le quinquagénaire avait de gros problèmes d'argent, il n'avait donc pas la tête à se soigner

Quand on a des problèmes pour manger, on ne pense pas aux soins mais à sa survie

Mais un jour il a été détecté par la CPAM du Hainaut qui depuis 1 an et demi tente de repêcher ceux qu'on appelle les décrocheurs médicaux, des chômeurs, des personnes au RSA, mais aussi des travailleurs pauvres ou des jeunes retraités, dont 40% vivent seuls.

Elle a mis en place un réseau d'une cinquantaine de détecteurs dans ses différents accueils du sud du département du Nord, mais aussi dans les centres de santé de Cambrai, Valenciennes ou Maubeuge et depuis l'automne aux restaurants du coeur de Denain.

Une fois détectés les décrocheurs sont suivis par une référente qui va déjà faire le bilan de leurs droits, car souvent ils ont renoncé à ces droits. La référente peut alors actualiser leur carte vitale, leur proposer la Couverture Maladie Universelle ou encore l'Aide à la complémentaire santé qui leur permet d'accéder à une mutuelle beaucoup moins chère avec le tiers payant intégral.

En cas de soins coûteux comme les soins dentaires qui concernent un quart des décrocheurs médicaux, un dossier de financement est élaboré pour réduire au maximum le reste à charge avec par exemple des aides des fonds sociaux des mutuelles.

Des soins souvent négligés mais pourtant fondamentaux assure Djamal

Avec ces problèmes de dents, on ne peut pas sourire, on ne peut pas manger, on a des problèmes d'estomac