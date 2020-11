La crainte d'une pénurie de jouets dans les magasins à l'approche de Noël

Noël c'est 40 millions de jouets déposés sous le sapin chaque année en France. La moitié est vendue en quelques semaines, sur les mois de novembre et décembre. C'est sur cet afflux de clientèle que les magasins de jouets comptent pour éponger leurs pertes, alors que le gouvernement réfléchit à une réouverture des commerces "non-essentiels" autour du 1er décembre. Le problème ? Certaines références risquent de manquer dans les magasins.

Les Lego sont restés en République Tchèque

Une grosse partie des livraisons de jouets pour Noël a lieu habituellement en novembre. Cette année, le reconfinement et la fermeture des magasins a empêché d'en réceptionner une partie, et les commerçants craignent de manquer de certains articles au moment du "rush" des dernières semaines. C'est l'inquiétude évoquée par Anne Besson, la porte-parole de la Fédération du jouet et patronne de Lego France, la semaine dernière sur la chaîne BFM Business. Le stock de Lego pour la France par exemple, dort encore aujourd'hui dans l'entrepôt européen de la marque en République Tchèque.

Pénurie de Barbie dans les magasins ?

Pour la poupée Barbie, commercialisée par Mattel, les stocks sont entreposés à Marseille. Mais tout le monde va vouloir être livré en même temps, et certains magasins risquent des livraisons très, voire trop tardives. Les Barbie risquent de manquer pour les clients français, prévient le directeur général en France de la marque dans Le Figaro. Car pendant le mois de novembre, la marque Mattel a redirigé une partie des stocks destinées à la France vers d'autres pays d'Europe, où les magasins de jouets sont restés ouverts.