La Cravate Solidaire du Mans reçoit 12 000 euros de Vinci pour continuer d'aider les demandeurs d'emplois

La Fondation VINCI pour la Cité a remis ce lundi un chèque de 12 000 euros à La Cravate Solidaire, au Mans. L'association aide les demandeurs d'emplois en les préparant aux entretiens d'embauche, notamment en offrant des habits et en préparant les candidats.

Au Mans, La Cravate Solidaire a reçu un chèque de 12 000 euros ce lundi de la part de l'entreprise VINCI. L'association aide des demandeurs d'emploi, notamment en leur offrant des tenues adaptées aux entretiens d'embauche, et en les préparant à ces échanges avec les recruteurs.

En 2019, La Cravate Solidaire a ainsi accompagné 320 demandeurs d'emploi, principalement des moins de 25 ans.

La Fondation VINCI pour la Cité fait partie des soutiens de l'association, qui est parrainée par deux salariés de VINCI Autoroutes Pays de la Loire.

Des vêtements adaptés aux métiers visés

"L'habit ne fait pas le moine mais y participe, l'apparence vestimentaire compte forcément dans la recherche d'emploi. C'est important de guider un jeune pour préparer son entretien mais aussi sur son aspect physique", explique Catherine Galerne-Gloaguen, responsable communication pour VINCI Autoroutes Pays de la Loire.

Des vestes de costume pour hommes et femmes. © Radio France - Elie Abergel

"En mettant ces vêtements que nous offrons, la personne va se sentir plus en confiance, plus à l'aise avec son physique. Il n'y a pas de seconde chance pour une deuxième impression", explique Aurélie Perot. L'association fait dons de vêtements pour hommes et femmes, de chaussures de ville, le tout gratuitement.

Période particulièrement délétère

La crise sanitaire qui s'éternise et la crise économique qu'elle entraîne créent hélas un climat très délétère pour les demandeurs d'emploi. Gilles Cabaret est bénévole au sein de l'association La Cravate Solidaire, et est parfois confronté à leur désarroi.

L'association propose aussi des chaussures. © Radio France - Elie Abergel

"Ils sont plus tendus, plus moroses et moins positifs. Tout leur paraît difficile, cette crise sanitaire en remet une couche. Cela coupe notamment du lien social, pour les démarches administratives", commence-t-il.

"Nous suggérons par exemple aux bénéficiaires de se rendre directement au sein des entreprises pour chercher du travail. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à cause des règles sanitaires, cela peut même être mal vu", conclut Gilles Cabaret.

Préparation aux entretiens d'embauche

L'association fait aussi de l'accompagnement aux entretiens d'embauche, les bénévoles comme Karine Girard aident à la préparation.

"La barrière de l'entretien d'embauche n'est pas forcément évidente à passer. Ces entretiens permettent de leur redonner confiance, de leur remonter le moral, ce sont parfois des demandeurs d'emplois longue durée", détaille la bénévole.

Comment en bénéficier

L'association aide tous les demandeurs d'emploi, vous pouvez les contacter en allant sur le site internet la Cravate Solidaire du Mans, ou bien via leur page Facebook.