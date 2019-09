La créatrice de Petit Ours Brun est décédée à Saint-Jacques-de-la-Lande

Claude Lebrun, la créatrice du célèbre Petit Ours Brun est décédée à l'âge de 90 ans à Saint-Jacques-de-la-Lande où elle résidait depuis 6 ans. Elle avait notamment enseigné au Lycée Chateaubriand à Rennes jusqu'à se retraite.

Extrait d'un album de Petit Ours Brun

Saint-Jacques-de-la-Lande, France

Petit Ours Brun est orphelin. Sa créatrice, Claude Lebrun est décédée samedi 21 septembre à Saint-Jacques-de-la-Lande des suites d'un cancer. Elle avait créé le personnage dans les années 70, avant de décider d'envoyer une maquette de celles-ci à la rédaction de Pomme d'Api en 1975. La suite est connue de tous, le succès est planétaire et Petit Ours Brun bercera les nuits d’innombrables enfants. A l'époque Claude Lebrun est professeure de Lettres à Rennes.

Une ville où elle travaillera jusqu'à sa retraite dans les années 1990.

Depuis Petit Ours Brun avait notamment fait l'objet d'un spectacle musical. La série d'oeuvres illustrées avait été traduite en espagnol, en russe, en néerlandais et en breton.