La crèche provençale animée de Saint-Saturnin-lès-Avignon de nouveau féérique en cette fin d’année

Saint-Saturnin-lès-Avignon, France

C’est un enfant du village, Jean-Félix Perdiguier qui depuis plus de cinquante ans se consacre à cette installation assisté de toute une équipe d’habitants pour un montage qui prend près de 200 heures. « Quand j’ai commencé j’avais 16 ans et c’est ma grand-mère qui m’avait poussé à venir aider des dames âgées qui la faisaient, ça a commencé comme ça et maintenant on en est là «

Là, ce sont quatre-vingt-quinze personnages et plus d’une centaine d’animaux dans un décor de village traditionnel dominé par le mont Ventoux. Parmi les santons, dont certains sont du 19 ème siècle, quarante sont minutieusement animés* avec le moulin à vent, le moulin à huile et le moulin à papier qui tournent ainsi que les fontaines et les rivières qui coulent par l’intermédiaire de six pompes tandis qu’un éclairage élaboré simule le jour puis la nuit avec leurs ambiances sonores.

La crèche provençale de Saint-Saturnin-lès-Avignon est visible tous les weekends de 14h30 à 17h30 jusqu'à fin janvier mais ce sera aux mêmes horaires durant les vacances de noël du 22 décembre au 6 janvier.

*Jean-Félix Perdiguier assure tous les mécanismes , réalise toutes les maisons et sujets en plâtre et met en scène cette crèche désormais réputée dans la région