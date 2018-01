Mainsat, France

Alexandre Teulet allume le moteur de son utilitaire. Comme toutes les semaines, le programme est chargé : 70 kilomètres à parcourir pour une dizaine de livraisons.

Les bouchers de plus en plus rares dans les campagnes

Le jeune homme débute sa tournée chez Monique et Jeanne. Les deux retraitées affichent un grand sourire. Sans la livraison, elles ne mangeraient pas de viande. "Avant, on avait un boucher à Dontreix mais il a arrêté", souligne Monique.

Ce sont tous les commerçants qui disparaissent... Aujourd'hui, il n'y a plus personne"- Jeanne, retraitée

Quelques kilomètres plus loin, Alexandre amène le colis tant espéré chez Mado. "Je prends des filets de poulet pour mon chat et moi", s'amuse la sexagénaire. Mado vit seule dans un hameau isolé, le boucher le plus proche est à plus de dix kilomètres. "Quand on est jeunes, c'est bon, mais à 78 ans, c'est compliqué de bouger", souligne Mado.

Comme chaque semaine, Alexandre est venu livrer le poulet de Mado. © Radio France - Aurore Jarnoux

Alexandre le sait, ses livraisons sont essentielles pour les personnes âgées. "Il y en a beaucoup qui ne peuvent plus prendre leurs voitures ou n'ont pas de permis, il faut donc les aider", explique le jeune homme.

En dix ans, vingt bouchers ont fermé boutique

Mais ces livraisons pourraient bientôt s'arrêter. Le père d'Alexandre, Didier Teulet, doit subir une opération. Le boucher cherche donc à recruter. "Il faudrait quelqu'un au moins pendant trois mois mais on ne trouve personne", glisse Didier, désabusé. Il n'y a plus d'apprentis, le métier est très dur".

Dans la Creuse, il n'y a plus qu'une trentaine de bouchers, contre cinquante il y a dix ans. Et cela devrait malheureusement continuer. Dans les prochaines années, la moitié des bouchers vont partir à la retraite, et les repreneurs ne se bousculent pas.

Il faudrait aider les patrons, organiser des formations pour avoir des bouchers, autrement dans une dizaine d'années, ce sera une race disparue"- Didier Teulet

Didier vient d'ailleurs lui aussi de mettre en vente sa boucherie et l'épicerie attenante.