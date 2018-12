La Creuse compte désormais 119 502 habitants

Creuse, France

Au 1er janvier 2016, la population de la Creuse s’élevait à 119 502 habitants. L'Insee dévoile aujourd’hui les nouveaux chiffres de la population française, millésimés 2016, commune par commune. Si la Nouvelle-Aquitaine a gagné des habitants entre 2011 et 2016, la Creuse continue elle d'en perdre. Malgré un solde migratoire positif (+ 0,3%), il y a plus de personnes qui viennent s'installer dans le département que de personnes qui s'en vont, le déclin démographique se poursuit. Entre 2011 et 2016, la Creuse a perdu 3 058 habitants. Sa population vieillit, et le solde naturel est négatif (-0,8%). Le département compte toujours plus de décès que de naissances.

La Creuse perd en moyenne 600 habitants par an

Rares sont les communes qui ont vu leur population augmenter ces dernières années. Si La Souterraine se maintient et que Sainte-Feyre a gagné près de 10% d'habitants supplémentaires, la plupart des grosses communes du département ont vu leur population chuter en l'espace de dix ans. Aubusson a quasi perdu un habitant sur cinq, Felletin 15% de sa population, et Ahun 12% entre 2006 et 2016.

Guéret : 14 792 habitants en 2006 et 13 975 en 2016 ( - 817 hab )

: 14 792 habitants en 2006 et 13 975 en 2016 ( ) Aubusson : 4 460 habitants en 2006 et 3 605 en 2016 ( - 855 hab )

: 4 460 habitants en 2006 et 3 605 en 2016 ( ) La Souterraine : 5 534 habitants en 2006 et 5 553 en 2016 ( + 19 hab )

: 5 534 habitants en 2006 et 5 553 en 2016 ( ) Bourganeuf : 3 219 habitants en 2006 et 2 899 en 2016 ( - 320 hab )

: 3 219 habitants en 2006 et 2 899 en 2016 ( ) Sainte-Feyre : 2 324 habitants en 2006 et 2 554 en 2016 ( + 203 hab )

: 2 324 habitants en 2006 et 2 554 en 2016 ( ) Saint-Sulpice-le-Guéretois : 2 045 habitants en 2006 et 2 024 en 2016 ( - 21 hab )

: 2 045 habitants en 2006 et 2 024 en 2016 ( ) Felletin : 2 210 habitants en 2006 et 1 870 en 2016 ( - 340 hab )

: 2 210 habitants en 2006 et 1 870 en 2016 ( ) Saint-Vaury : 1 939 habitants en 2006 et 1 882 en 2016 ( - 57 hab )

: 1 939 habitants en 2006 et 1 882 en 2016 ( ) Ahun : 1 811 habitants en 2006 et 1 591 en 2016 ( - 220 hab )

: 1 811 habitants en 2006 et 1 591 en 2016 ( ) Evaux-les-Bains : 1 639 habitants en 2006 et 1 433 en 2016 (- 206 hab)

Evolution annuelle moyenne de la population départementale entre 2011 et 2016 - © Insee