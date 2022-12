La Creuse perd encore des habitants. L'INSEE dévoile ce jeudi 29 décembre les chiffres de son dernier recensement, celui de 2020. Le département compte 115 995 habitants, soit 4 586 de moins qu'en 2014. Alors que la Nouvelle-Aquitaine est la 3e région la plus peuplée de France , la population de notre département ne cesse de diminuer. La Creuse compte 256 communes dont 196 qui ont moins de 500 habitants.

ⓘ Publicité

Guéret sous la barre des 13 000 habitants

Toutes les communes creusoises ou presque ont perdu des habitants entre 2014 et 2020, à commencer par les trois principales Guéret, La Souterraine et Aubusson. La ville préfecture compte désormais moins de 13 000 habitants. 12 698 personnes très exactement habitent Guéret, c'est 644 de moins qu'en 2014. La population de La Souterraine est passée de 5 295 habitants en 2014 à 4 953 en 2020. Enfin Aubusson a perdu 410 habitants en l'espace de six ans,

Des communes qui résistent

Même si la Creuse continue de perdre des habitants, certaines communes ont tout de même vu leur population s'accroitre entre 2014 et 2020. C'est le cas notamment de La Courtine. Plus d'une centaine de personnes s'y sont installées durant cette période. La commune compte 798 habitants contre 680 il y a six ans. La population de Faux-la-Montagne est elle aussi en expansion. 446 personnes y vivent contre 365 en 2014.

loading