Plus que deux jours avant le match de l'année. La France est en finale de la Coupe du monde face à la Croatie. Les supporters sont plus que jamais à fond derrière les joueurs ! Maquillage, perruques, lunettes, trompettes et même...des bottes de foin. Les Creusois sont prêts.

Creuse, France

Tout le monde espère l'exploit, comme en 1998. La France est en finale de la Coupe du monde, face à la Croatie, ce dimanche. Le match est à 17 heures. Plusieurs commune en Creuse diffusent la rencontre sur grand écran.

En attendant, les supporters se préparent déjà. Certains ont même décoré leur maison en l'honneur des Bleus. A la sortie de Guéret, direction Bourganeuf, une maison ne passe pas inaperçue. C'est celle où vit Yoann, 23 ans. Dans le jardin et sur la barrière, il y a des drapeaux français. Il y a aussi des fanions bleu blanc rouge devant la façade de la maison.

Yoann et sa soeur Laura sont prêts pour la finale © Radio France - Sarah Vildeuil

Yoann a imprimé les 32 drapeaux des pays participant à la Coupe du Monde 2018. Il ne reste plus que la France et la Croatie © Radio France - Sarah Vildeuil

Chez Yoann, ce ne sont pas les accesoires qui manquent © Radio France - Sarah Vildeuil

"Ce week-end , on va voir le match à la salle André Lejeune de Guéret sur écran géant. On espère faire la fête toute la nuit dans la ville pour célébrer cette deuxième étoile pour les Bleus" sourit Yoann, très confiant. Pour lui, les Bleus vont gagner 3-0, comme en 1998.

J'ai mon t-shirt de supporter depuis la demi-finale. Je ne le quitte plus jusqu'à la finale, comme si ça allait leur porter chance. Je pense même que je ne le quitterai pas pendant la semaine après la victoire des Bleus.

Dans la ville et dans le champ

Un agriculteur a choisi de soutenir les Bleus de manière originale. Jean-Claude Menut et sa famille ont peint trois bottes de foin aux couleurs de la France, sur la N145 en direction de Bourganeuf. Ces trois bottes de foin sont dans un champ à Lardillier, sur la commune de La Chapelle-Taillefert. " Cette idée m'a fait rire, raconte Audrey Menut, la fille de l'agriculteur. On était tous ensemble, mon copain Antoine, mon père et son apprenti Lucas quand on a eu cette idée. Là juste à côté de la rue, ça fait sourire, les voitures klaxonnent ! "

Les fameuses bottes de foin © Radio France - Sarah Vildeuil

Jean-Claude Menut promet déjà une surprise lundi si les Bleus gagnent la Coupe du monde.