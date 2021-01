La Creuse s'envoie en l'air

Imaginez, vous êtes à bord d'un New-York-Paris, vous zappez sur votre écran de bord et découvrez un petit film "World on board" (le monde à bord) vous faisant survoler la Creuse "zen" : ses lacs, ses rivières, ses forêts. De quoi donner un grand bol d'air à haute altitude et séduire pas mal de monde, inciter les touristes à venir découvrir tout cela le temps de vacances ou d'un week-end.

La vitrine est belle et c'est Air France qui a pris l'initiative. La compagnie aérienne a contacté Creuse Tourisme en novembre 2019, attirée par les différentes campagnes promotionnelles déjà menées notamment dans le métro parisien. Le partenariat est conclu dans la foulée, "une opportunité à ne pas rater" se réjouit Graziella Penot, responsable communication de Creuse Tourisme. Mais le bel élan est coupé par l'arrivée de la crise sanitaire, le premier confinement et les avions cloués au sol. Le tournage des vidéos est néanmoins effectué durant l'été dernier. Au lac de Vassivière, plateau de Millevaches, pont de Senoueix, Soubrebot, la vallée des peintres, Chabrières et bien d'autres lieux encore, vantant les grands espaces, la sérénité mais aussi la multitude de possibilités pour pratiquer le sport au grand air et le patrimoine creusois.

Le partenariat est soudé, et adapté à la situation sanitaire. Finalement les deux petits films sur la Creuse ne seront pas diffusés à bord 6 mais 12 mois, sur les longs courriers "et peut-être les moyens, c'est-à-dire l'Europe" précise Graziella Penot. Au total, ce sont quelque 9 millions de passagers qui sont susceptibles de voir ces images. A Creuse Tourisme, on espère attirer de la sorte "une clientèle qui aime voyager, qui est sensible à la découverte touristique et qui a un bon pouvoir d'achat".