La Creuse se dote d'une charte de bienvenue pour les nouveaux arrivants

A la campagne, le coq chante le matin, les agriculteurs travaillent parfois de nuit, et les cloches des églises sonnent les heures. Ces réalités bien connues des Creusois, les nouveaux arrivants ont parfois du mal à les accepter. Le département vient donc de se doter d'une charte de bienvenue. Elle sera remise à tous ceux qui s'installent en Creuse. Pascal Lerousseau, le président de la chambre d'agriculture était l'invité de France Bleu Creuse ce mercredi 9 mars pour détailler cette initiative.

Un texte qui doit faciliter le bien vivre ensemble

La chambre d'agriculture, l'association des maires et l'association des consommateurs ont signé ce mardi 8 mars la charte de "Bienvenue en Creuse" à l'attention des nouveaux arrivants. On y retrouve quelques principes pour bien vivre ensemble. Les néo-ruraux doivent s'engager à respecter les pratiques agricoles et les nuisances sonores. En contrepartie, les agriculteurs s'engagent à rester courtois et à leur expliquer leurs pratiques.

Epandage de lisier (illustration) © Radio France - Aurélie Lagain

Ce n'est pas un règlement, précise Pascal Lerousseau, le président de la chambre d'agriculture, ce document a pour but d'ouvrir le dialogue". Après la crise sanitaire, la Creuse a bénéficié de l'arrivée de nombreux nouveaux habitants.

"C'est tant mieux, on a besoin d'accueillir de nouvelles populations, mais parfois les gens achètent un bien sur un coup de tête, sans même connaître la Creuse. Ils arrivent et ils se rendent compte qu'il n'y pas que la nature, il y a de l'activité économique, des agriculteurs, etc.", constate Pascal Lerousseau.

D'après lui, il faut souvent faire de la pédagogie pour expliquer les contraintes du monde agricole : les tracteurs qui circulent le weekend, les horaires très étendus à la période des foins etc.

Méconnaissance du monde agricole

Nicolas Simonnet, co-président de l'association des maires de Creuse s'est aussi aperçu de cette méconnaissance du monde rural et/ou agricole chez certains nouveaux arrivants : "Certains s'imaginent que la campagne est vierge, qu'il n'y a pas de nuisance et pas d'activité. Or, la Creuse est vivante. Il y a de l'activité économique et l'agriculture en est la plus belle preuve".

Il faut qu'ils vivent et adoptent les us et coutumes de la vie à la campagne

"Quand on ne se connait pas on ne peut pas échanger, se parler et se comprendre", conclut Pascal Lerousseau. L'objectif de cette charte est donc d'ouvrir un espace de dialogue. "Ce texte peut permettre de désamorcer des conflits larvés", espère-t-il.