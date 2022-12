La Creuse se mobilise pour la 36e édition du téléthon

Vente de crêpes ou de gâteaux, courses à pied, tournois de pétanque ou confection d'une énorme écharpe en laine, les Creusois se mobilisent une nouvelle fois au profit du téléthon . Plus de 70 manifestations sont prévues tout au long de ce premier week-end du mois de décembre pour recueillir des dons au profit de l'Association Française contre les Myopathies. Lors de l'édition 2021, près de 150 000 euros ont été collectés en Creuse.

Des pompiers très impliqués

16 centres de secours, soit une 100 aine de pompiers participent à cette édition du téléthon. Ils ont vendu des crêpes il y a quelques jours à Bénévent-l'Abbaye. Et samedi 3 décembre, ils seront sur l'esplanade Yves Furet à La Souterraine. Le public pourra se mettre dans la peau d'un pompier et grimper à la grande échelle. "Nous avons dépassé la barre symbolique des 10 000 euros récoltés en 2021" explique avec fierté Anthony Choplin, le délégué départemental du téléthon de l'union des sapeurs pompiers de la Creuse.

La mobilisation de Saint-Dizier-Masbaraud

Comme chaque année, les habitants de Saint-Dizier-Masbaraud vont donner de leurs personnes tout au long du week-end. Le téléthon mobilise tout le monde, de la mairie qui prête une salle et des employés municipaux, aux associations locales jusqu'aux jeunes agriculteurs. "C'est un moment où on travaille tous ensemble, on monte sur scène, on chante, on dit des textes. Depuis 2014 nous avons versé 70 000 euros au téléthon" se se réjouit Christiane Rabier l'organisatrice de la manifestation.

La générosité des Creusois

L'an dernier, le téléthon a permis de collecter environ 86 millions d'euros au niveau national et près de 150 000 euros en Creuse. Cette somme englobe les dons récoltés sur le terrain lors des manifestations et ceux effectués au 36.37. Avec un peu moins de 114 000 habitants, la Creuse se place parmi les départements les plus généreux au prorata du nombre de ses habitants.