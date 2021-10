Une soixantaine d'artistes rassemblé à Aubusson pour la Creuse Tattoo

Un week-end marathon pour la soixantaine d'artistes tatoueurs. Des centaines de curieux creusois, mais aussi des visiteurs d'autres départements se sont donnés rendez-vous à Aubusson pour cette 11eme édition de la Creuse Tattoo. Et ça continue encore ce dimanche !

Dans le grand hall de la salle polyvalente, il y a ceux qui optent pour une patte de chat comme Monique, qui vient tous les ans. Ou bien Rémy qui est parti pour trois heures sous l'aiguille de Ben, il réalise un portrait de JoeyStarr mixé avec un jaguar. Sur le stand d'en face, une femme a le cou tendu, la tatoueuse remplie les feuilles de cerisier en rose pale. Des fleurs, des arcs, le personnage du Joker dans les films de Batman ou encore des sushis en couleur, il y en a pour tous les goûts !

Le tatouage comme pansement

Il y a aussi Stéphane de La Crypte Tattoo, à Gaillac (Tarn). Sa femme et lui sont spécialisés dans le recouvrement de cicatrices. Chaque année, ils participent à Octobre Rose, le mois de prévention du cancer du sein : "on offre chaque année, un tatouage sur une mastectomie simple ou double. Généralement ce sont des greffes de peau qui ont été faites avec de la peau du dos ou d'ailleurs. Et la personne ne se sent pas à l'aise. C'est pour ça que l'on offre un tatouage, parce que le simple fait qu'une cliente nous dise qu'elle se sent belle après la réalisation du tattoo, et bien c'est une récompense magnifique. C'est pour ça que l'on fait ce métier."

Eklips a son salon à Montluçon, comme beaucoup de tatoueur, il évite de réaliser deux fois le même motif : "ce n'est pas vraiment le motif le problème, mais l'effet de mode qui va avec. Le huit infini, je vais éviter de le tatouer tel quel parce qu'après les personnes vont regretter de voir qu'énormément de monde porte le même. En général, je vais proposer un symbole différent mais qui a la même signification."

La Creuse Tattoo, l'occasion de tomber sous le charme d'un motif ou bien de réaliser un projet qui patiente depuis longtemps... comme pour notre journaliste qui s'est laissé tenter.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



