La Creuse toujours en alerte sécheresse

Les mois passent et le constat reste le même , la Creuse souffre encore et toujours d'un manque d'eau. A l'issue du dernier comité eau du 7 novembre, la préfète a décidé du maintien du niveau d'alerte sécheresse jusqu'au 30 novembre. La situation hydrologique du département est toujours préoccupante. Les faibles pluies d'octobre n'ont pas permis de recharger les cours d'eau et les températures exceptionnellement douces ont encore asséché les sols. Il va falloir s'y faire, la sécheresse joue les prolongations.

Un déficit pluviométrique depuis début 2022

Il est tombé 610 mm d'eau depuis le début de l'année contre 822 mm une année normale. Sur les dix premiers mois de l'année, 2022 se situe au 4ème rang des années les plus sèches depuis 1959. Seuls les mois de juin et de septembre ont enregistré une pluviométrie excédentaire. Mais les violents orages qui se sont abattus sur le département au début et à la fin du mois de juin n'ont pas été "utiles" pour la végétation.

Seuls les mois de juin et de septembre ont enregistré une pluviométrie excédentaire - Capture d'écran