La Creuse va-t-elle repasser aux 90 km/h ?

Va-t-on à nouveau rouler à 90 km/h sur les routes départementales creusoises ? Le dossier est sur la table de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, qui se réunit cet lundi après-midi. Son avis n'est que consultatif. La décision finale appartient à Valérie Simonet, la présidente du Conseil départemental. Elle est favorable au retour du 90km/h et elle nous a dit pourquoi ce matin sur France Bleu Creuse. Retrouvez son interview en vidéo ici.

Valérie Simonet n'a jamais caché son opposition au passage de 90 à 80 km/h sur les routes départementales. Mais avant d'envisager un retour aux 90km/h, elle doit attendre l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière. "Je vais être très attentive aux arguments de la commission. Nous avons fait réaliser une étude d'accidentologie, qui va être croisée avec celle de services de l’État. Nous voulons montrer que de nombreux travaux ont été faits pour sécuriser les routes départementales. Et je suis prête avec les services du département à engager d'autres travaux si nécessaires".

Trop compliqué pour les automobilistes

Dans un premier temps, Valérie Simonet souhaitait un retour au 90 km/h sur les axes structurants du département. Elle demande à présent le passage à 90 km/h sur l'ensemble du réseau routier. "J'ai échangé avec les agents des services des routes du département, avec de nombreux élus et des habitants, et j'ai compris que ça allait être trop compliqué pour les automobilistes, avec des routes à 80 et des routes à 90 km/h". Toutefois, ce retour à la case départ, ne signifiera pas qu'on roulera partout à 90 km/h. "Il restera évidement des portions à 30 dans les agglomérations, les villages et d'autres à 50 et à 70 km/h".

Le calendrier

Les services du département prépare ce retour aux 90km/h depuis plusieurs mois. La Commission Départementale de la Sécurité Routière aurait du se réunir fin mars, début avril mais le confinement en a décidé autrement. Le département a déjà acheté des panneaux , "les services sont en ordre de marche" et selon Valérie Simonet, "tout peut être prêt d'ici un mois". La commission va rendre son avis ce lundi après-midi. La présidente du Conseil départemental se laisse un peu de temps. Elle devrait rendre publique sa décision d'ici la fin de la semaine.