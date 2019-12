La criée du Grau-d'Agde ouvre ses portes gratuitement au public

Le public est chaque année plus nombreux à visiter la criée du Grau-d'Agde (Hérault). Quelque 7.500 personnes sont venues découvrir les coulisses de ce site où sont vendues chaque année 1.900 tonnes de poisson. Cette criée est la seule en France à être dirigée par une femme

Agde, France

C'était il y a tout juste une semaine : Emmanuel Macron à Montpellier pour lancer les assises de l’économie de la mer dans l’Hérault. Le Conseil départemental de l'Hérault a profité de l'occasion pour ouvrir les portes de son littoral et notamment la criée du Grau-d’Agde. Une visite gratuite, proposée le mercredi 4 décembre.

Il n’existe que 38 criées en France, dont quatre en Méditerranée française : Sète, Le Grau-du-Roi, Port-la-Nouvelle. Celle du Grau-d'Agde (un kilomètre de quai), mi-privée mi-publique, est l’une des rares en France à ouvrir ses portes toute l'année et la seule à être dirigée par une femme.

Le public est très demandeur

Quelque 7.500 entrées payantes ont été enregistrées en 2018 à la criée du Grau-d'Agde. Chaque visite est quasiment complète. Le public y porte un intérêt particulier. La criée du Grau-d‘Agde (12 salariés) est la seule de la Méditerranée française à montrer toute l’année ses coulisses et expliquer le parcours du poisson jusque dans l’assiette du consommateur.

Plus de 1.900 tonnes de poissons de 80 espèces y transitent. Une grande partie est ramenée par les 250 pêcheurs professionnels indépendants et vendue en Occitanie, le reste en Espagne et en Italie. 3 % des invendus sont transformés en appâts. Ici la vente n’est ouverte qu’aux professionnels.

Des visites trés demandées : reportage France Bleu Hérault Copier

La visite de la criée dure plus de deux heures. Vous apprendrez les techniques de pêche, la réglementation, la fixation des prix. Le public est aussi très surpris d'apprendre que les pêcheurs professionnels ont un permis à points comme pour les automobilistes. Ce permis a été mis en place en France en 2014 (directive européenne).

L’objectif de ce permis est de préserver les ressources. Reportage France Bleu Hérault Copier

Une trentaine de personnes écoutent attentivement la présentation de la guide de la criée du Grau d'Agde © Radio France - Stéfane Pocher

Arrivée des bateaux sur le quai de la criée du Grau d'Agde © Radio France - Stéfane Pocher