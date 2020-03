La crise du coronavirus ralentit les transactions immobilières

Si les notaires n'accueillent plus de public depuis le début du confinement, ils poursuivent leur activité confirme la porte-parole de la Chambres des Notaires de Paris. "Nos collaborateurs sont confinés mais nous assurons notre mission de service public par télémaintenance, par correspondance, par téléphone, ou visio-conférence." Elodie Frémont répond à plusieurs questions concrètes sur France Bleu Paris.

Comment signer un acte de vente ?

Le notaire va vous proposer de signer par procuration, c'est à dire à distance. Vous recevrez le document numérique et devrez le signer. Après vérification de votre identité, le notaire pourra vous représenter pour signer l'acte à votre place. Tout continue presque comme avant, à la différence que les services de l'Etat qui relaient notre mission ne suivent pas.

Peut-on annuler une vente à cause de la crise sanitaire ?

C'est un cas de force majeure prévu par l'article 1218 du code civil donc oui, c'est tout à fait possible.

Y'a-t-il un ralentissement des transactions ?

Il y a une petite correction forcément, parce que les visites sont impossibles pendant la durée du confinement.

Quid des déménagements ?

Il y a des dispositions prévues par l'Etat, mais en pratique le déménagement va être compliqué car je ne suis pas sûre qu'il rentre dans le cadre des dérogations prévues par le décret en vigueur.

Faut-il craindre une flambée des prix ?

Ni une flambée, ni un krach équivalent à un krach boursier. En 2008, on a eu un très très grand ralentissement à cause de l'onde de choc sur les places boursières donc on a eu 3 à 6 mois difficiles mais ensuite c'est reparti comme en 40.