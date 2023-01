"La crise sanitaire a accentué le sentiment de solitude" selon Marie Luzirier référente Astrée Bretagne Rennes

Ce lundi 23 janvier, c'est la journée des solitudes. Marie Luzurier la référente de l'association Astrée Rennes Bretagne était l'invitée de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique : Astrée est une association qui aide les personnes à rompre avec la solitude. Est ce que déjà vous diriez que depuis la crise du Covid, vous aidez davantage de personnes ?

Marie Luzirier : Effectivement, la crise sanitaire a accentué le problème de l'isolement et des solitudes en général, puisque lorsqu'on parle de solitude, on fait référence au manque de contact. Mais la solitude, c'est aussi le sentiment d'être seul, d'être incompris, de ne compter pour personne. Et avec la crise sanitaire, il y a une augmentation de 30 % des personnes justement isolées.

Qui sont ces personnes que vous aidez ?

Les personnes que nous soutenons sont véritablement de tous milieux et de tous âges. Nous avons constaté que chez les jeunes, il y a des personnes de 18 à 25 ans en particulier, qui sont éloignées de leur famille, qui n'ont pas encore accès à l'emploi et qui souffrent de solitude. La solitude est vécue par eux comme une exclusion. Ils sont seuls et ils ont du mal à entrer en relation avec d'autres jeunes. Mais effectivement, la solitude touche aussi les célibataires, les personnes âgées de plus de 75 ans et surtout les publics fragilisés économiquement.

Et donc, la solitude n'est pas la même selon l'âge ?

Pour les jeunes, comme les collégiens, que nous n'accompagnons pas ici à Rennes, la solitude est vécue comme un sentiment d'exclusion. C'est le cas également pour les jeunes de 18 à 25 ans. A partir de 75 ans, la solitude est vécue, comme "je suis en trop, je ne compte pour personne".

Est ce qu'on est plus touché par cette solitude quand on est à la ville ou à la campagne ?

Eh bien, quand on est en ville, dans les grandes métropoles, il me semble qu'il y a surtout l'anonymat, l'individualisme. Ce qui compte beaucoup moins dans les campagnes, dans les zones rurales où nous pouvons compter sur nos voisins parce que nous les connaissons. Alors que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, on ignore son voisin de palier ou d'immeubles.

Comment à l'association Astrée aidez-vous toutes ces personnes ? Quel est votre accompagnement ?

Notre accompagnement est centré sur une méthode qui est issue de Carl Rogers qui est un psychologue humaniste qui a beaucoup insisté sur l'accompagnement de la personne, l'écoute active, centrée sur ce qu'on appelle la congruence, l'authenticité. Devoir mettre ses paroles en conformité avec ses actes. L'authenticité, c'est aussi la considération positive de la personne. Je dois faire confiance en la personne que j'aide pour lui donner confiance.

Et cela passe par l'écoute ?

Oui l'écoute, les rencontres. Il s'agit d'une écoute active à raison de 1h30 à 2h par semaine, soit chez la personne, soit dans nos bureaux, mais de façon régulière. Parce que pour que l'isolement justement s'atténue, il faut un accompagnement régulier.

Vous avez 34 bénévoles en Bretagne, vous en cherchez d'autres ?

Oui, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui ont du temps à donner aux autres.

Ce lundi c'est la journée des solitudes. C'est important que cette journée existe pour votre association ?

La Journée des solitudes est capitale pour sensibiliser les personnes à ce fléau, qui est aussi un tabou parce qu'on n'ose pas toujours en parler. Cela permet de prendre conscience de ce problème et d'essayer de trouver des outils pour justement atténuer ce phénomène.